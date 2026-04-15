不是詐騙！他只花一餐飯錢　抱回價值3千萬畢卡索名畫

▲只要100歐元就有機會把畢卡索作品帶回家。（圖／翻攝自https://1picasso100euros.com/）

圖文／鏡週刊

在巴黎慈善盛宴中，藝術市場見證了一場令人難以置信的事。1位名為艾瑞（Ari Hodara）的軟體銷售員，僅僅花費了相當一頓巴黎晚餐的100歐元（約新台幣3,731元），就幸運抽中了西班牙大師畢卡索於1941年創作的不透明水彩畫《女人頭像（Tête de Femme）》，這幅作品估計價值超過100萬美元（約新台幣3,164萬元）。

畢卡索真跡價值多少？

《CNN》報導，事實上，這幅作品的價值可能遠超市場估算。畢卡索的孫子奧利維爾指出，祖父當年是在創作傳世傑作《格爾尼卡》的同一個畫室中完成這幅《女人頭像》。

雖然目前估價為100萬美元，但考慮到畢卡索作品如《阿爾及爾的女人》曾在拍賣會上創下1.79億美元天價（約新台幣56.6億元），這幅尺寸約38.1 x 25.4公分的立體主義肖像畫，無疑是一份極其厚重的大獎。畫中女性以灰黑色調呈現，扭曲的線條展現了二戰期間德國占領下，藝術家在巴黎畫室中深沉的內省與專注。

▲只要100歐元就有機會把畢卡索作品帶回家。（圖／翻攝自https://1picasso100euros.com/）

當艾瑞接到中獎電話時，第一反應是驚訝地詢問這是否為一場騙局，直到主辦人切換視訊向他展示現場觀眾，他才意識到自己真的成為了12萬名參與者中最幸運的那個人。

這場活動不僅成就了一個平民的藝術夢想，更具備深厚的人道意義。此次抽獎的所有收益將捐贈給阿茲海默症研究基金會，資助全歐洲的臨床研究，延續了該活動過去資助黎巴嫩古蹟修復與全球抗疫衛生計畫的慈善傳統。

抽中畢卡索名畫可以賣掉嗎？

對於這幅名畫的未來，奧利維爾明確表示，得獎者擁有百分之百的處置權。他回憶起祖父與情人瑪麗當年的往事，強調畢卡索在贈送藝術品時，總是給予受贈者完全的自由。他認為，如果畢卡索活在當代，也會對這種結合新科技與人道主義的現代慈善模式感到興趣。

無論艾瑞決定將這幅珍貴的《女人頭像》掛在自家的客廳、送往博物館展覽，或是選擇在藝術市場上重新轉手變現，主辦方都抱持全然尊重的態度。這場拍賣不僅是一場運氣的博弈，更體現了藝術如何跨越階級、走入生活，並最終回饋給社會與科學研究。



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