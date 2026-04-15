全聯開賣乖乖新品「香菜、鹽酥雞」口味　還有文昌君限定版包裝

▲全聯獨家開賣3款乖乖新品，包括「香菜、鹽酥雞」風味米菓，還有文昌君限定包裝。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

「香菜宇宙」再擴大！乖乖推出全新話題商品「乖乖食堂米菓－芫荽風味」，在全聯、大全聯獨家販售，同步上市的還有「台式鹽酥雞風味」與「文昌限定包裝（奶油椰子）」，包裝融入「歐趴」、「包中」、「幾霸分」等字樣，助攻近來會考、模考與期中考季。家樂福則推出充滿話題的「雅方JULIA LIN 香菜牛奶花生雪糕」，4月21日前特價。

▲全聯獨家開賣乖乖新品，還有文昌君限定包裝。（圖／業者提供）

★全聯3款獨家乖乖新品

全聯、大全聯即日起獨家推出3款乖乖新品，其中「乖乖食堂米菓－芫荽風味」以香菜學名「芫荽」為主題，包裝特別加註「芫(ㄩㄢˊ)荽(ㄙㄨㄟ)」注音，結合在地語感與話題設計。產品選用台灣在地米製成，融合芫荽特有氣味，形成具辨識度的風味，即日起至5月7日前每包特價29元。

▲全聯獨家開賣3款乖乖新品。（圖／業者提供）

另一款「乖乖食堂米菓－台式鹽酥雞風味」則以夜市經典鹽酥雞為靈感，結合胡椒與九層塔風味，呈現熟悉的台式口味，同樣於5月7日前每包特價29元，鎖定喜愛台味零食的族群。

▲文昌君限定包裝，助攻考運。（圖／業者提供）

想助攻考運，還有「乖乖玉米脆條－奶油椰子（傳藝文昌限定包裝）」鎖定近來會考、模考、期中考季需求，包裝融入文昌帝君圖像，還有「歐趴」、「包中」、「幾霸分」等字樣，擺在書桌前增添考季應援，5月7日前每包售價32元。

★家樂福夏季冰品

隨著氣溫升高、冰品需求增加，家樂福推出多款新品冰品，主打水果風味、地方小吃、與手搖飲聯名等多元主題，其中以「雅方JULIA LIN香菜牛奶花生雪糕」最具話題性，結合香菜與花生風味，帶動市場關注。

▲家樂福推出夏季冰品，包括話題新品「雅方JULIA LIN香菜牛奶花生雪糕」。（圖／業者提供）



此次主打的「雅方JULIA LIN香菜牛奶花生雪糕／75g（4入）」融入香菜氣味與花生風味，形成獨特組合，4月21日前特價85元。另一款同系列新品「雅方JULIA LIN 康普茶（紅茶味）冰棒／75g（4入）」則結合發酵茶風味，呈現清爽口感，4月21日前同樣特價85元；「雅方JULIA LIN 荔枝優格冰棒／75g（4入）」則以荔枝與優格風味為主，帶出清爽果香，特價85元。

▲Poki百吉孔雀餅乾雪糕也是受到矚目的新品。（圖／業者提供）

除話題新品外，多款聯名與水果冰品也同步登場，包括：

・小美鑽石冰多多綠蘇打／150g（6入），特價119元。

・Poki百吉孔雀餅乾雪糕／60g（4入），特價119元。

・Poki百吉紅豆雙Q雪糕／92g（4入），特價105元。

・Poki百吉x大苑子莓好時光雪糕／61g（4入），特價105元。

・Poki百吉x大苑子愛文芒果雪糕／70g（4入），特價105元。

・Poki百吉xCOCO都可奶茶三兄弟雪糕／66g（4入），特價105元。

・Poki百吉xCOCO都可葡萄柚果粒茶冰棒／71g（4入），特價105元。

甜點品牌聯名系列也同步推出：

・WA!COOKIES蜜桃山茶花風味金萱奶蓋雪糕／95g（4入），特價139元。

・WA!COOKIES紅心芭樂茉綠奶蓋雪糕／95g（4入），特價139元。

▲家樂福推出多款夏季冰品。（圖／業者提供）

茶飲與果汁風味冰品：

・灣A冰工所x茶匠黑金奶凍仙草茶冰棒／80g（4入），特價88元。

・灣A冰工所x茶匠甘蔗椰果四季春茶冰棒／80g（4入），特價88元。

水果雪酪系列：

・桂冠冰菓室九如檸檬芭樂雪酪／80g（4入），特價119元。

・桂冠冰菓室青森蘋果桑葚雪酪／80g（4入），特價119元。

・桂冠冰菓室百香白葡萄雪酪／80g（4入），特價119元。

▲「Niseko新雪口系列」也推出多款新品。（圖／業者提供）

另外，「Niseko新雪口系列」也推出多款新品，包括檸檬海鹽雪糕、厚奶奶酥雪糕、蜜桃蘋果雪糕、白桃果凍雪糕，皆為4入裝特賣119元，提供消費者多元選擇。