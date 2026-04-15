　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

代表民進黨參選桃園市長　黃世杰：感受鄉親期待跟責任

▲2026桃園市長選戰，綠營提名黃世杰

▲2026桃園市長選戰，黃世杰獲民進黨提名參選。（圖／黃世杰服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2026桃園市長選戰，民進黨黨中央15日宣布提名桃園人子弟、現任法務部次長黃世杰參選，挑戰尋求蟬連的市長張善政。黃世杰表示，從上個月選對會徵詢，到正式拍板確定，近月來，無論是在地方勤走，或是透過社群、訊息等各種管道，都收到了很多夥伴與地方鄉親支持的聲音，感受到期待跟責任，也給了他勇於承擔的勇氣。

黃世杰表示，出生在桃園新屋笨港的他，吹著新屋的海風長大。即使後來到台北念書、到紐約念研究所，踏上了更廣闊的世界，但他的心，始終沒有離開過桃園。「我的生命軌跡，始終和這座城市緊緊相連。」

桃園改制　翻新1500項市政法規

2014年12月，是所有桃園人深感榮耀的時刻，因為桃園升格改制，成為全台第六個直轄市，也就是六都。當時他正任職前市長鄭文燦市府的參議，由於市府升格，攸關桃園市政的法規都需要修訂翻新，從縣府的視角，一條一條升格改制為直轄市法規。翻新法規的同時，必須為桃園設想未來的發展，讓行政法規能支持城市更前瞻的發展，爭取更高品質的資源。

這是一個看不見的龐大工程，卻是讓桃園市走入12年飛速發展的法制基礎。在任職桃園市政府參議期間，將1500多項自治法規，一條一條更新底定，我和所有局處的法制和承辦同仁詳加研究，根據市政所需，完成了具有前瞻性的行政法制。

爭取數百億經費　打造重大交通建設

2020年是全球深受重創的一年，疫情封城，經濟凍結，但是台灣創造了疫情期間不停工的世界奇蹟。桃園沒有停下腳步，他在擔任桃園市第二選區立委期間，質詢率百分之百，在司法法制委員會擔任召集委員期間，其任內排審、三讀的法律案超過300個。

在全世界停擺的時刻，要讓各行各業的人民，能夠放心前行。他爭取到桃園市內台61線、台66線的全線路平預算，讓道路品質更好，全家出行更安全。推動台66全線高架化，從初期規劃到中央核定，歷經四年，終於動工。

台66連結了桃園海線的觀音與山線的大溪，貫穿觀音工業區、桃園科技工業園區、大潭濱海特定工業區與草漯市地重劃區，這是連結桃園東西部的新交通動脈，我們會創造更多就業，更多的投資，更有效率的交通速度。

法務部全國性資歷　打造溫暖有感社會環境

在法務部政務次長任內，有機會參與我最關心的犯罪被害人保護業務，這剛好是我擔任立法院召委期間，溝通各方意見，主導通過的法律。加強對犯罪被害人的照顧，這是國家的義務，司法也有溫暖的一面。同樣的態度，也會應用在未來對於桃園市民朋友、弱勢家戶的照顧上。他深知一個政府不但要創造經濟安全的環境，更需要構築一張安心生活的社會安全網，濟弱扶貧，長治久安，人人感覺社會有希望，生活更平安。

過去這兩年來，他帶領法務部同仁，逐一解決國政問題。未來，也能夠真正帶領我所熟悉的市府同仁，全心全力、無後顧之憂的解決市政問題，也就是解決市民的問題。

例如：交通問題，對桃園人來說非常關鍵。除了捷運的路網延伸與串聯，必須再加速外，市民通勤堵塞的交通瓶頸，必須運用交通管理與智慧號誌等方法去解決，瓶頸道路也要打通。同時，也要改善大眾運輸，包括公車與軌道運輸的服務品質。才能把不必要的通勤時間，還給家庭、還給每一位市民朋友。

此外，桃園不但是台灣國門，擁有堅實的製造業基礎，更處於全球航太與物流的樞紐位置。未來，將加強發揮桃園的優勢，更快速把桃園整合進全球科技業的版圖。吸引科技公司，把最高價值的產業，設在桃園。同時，協助傳統產業數位升級，創造更多高薪就業機會，讓年輕人在桃園安居樂業。

要達成這樣的目標，桃園的公共服務品質必須再升級，市政府的行政效能也要再革新。讓有限的公務人力，發揮最大的效能，合理的工作負擔，才能讓同仁們發揮創意、勇於任事。桃園不只經濟要強，也要生活好。無論是治安的維護、教育資源的均衡、醫療體系的擴充，到各項公共服務品質的升級，都要有明確的指標與提升的方法。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 6645 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
孝媳哭求白沙屯媽尋「失蹤婆婆」　最後身影在這
總預算有解！朝野協商達2共識　21日付委審查
22歲男大生撞車亡！父母痛失獨子心碎認屍…成大將致畢業證書
快訊／藝人閃兵第4波起訴名單曝光！
鄭浩均急躁有原因　平野還原真相！
快訊／統一獅林靖凱家中摔倒撞傷頭部

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

埃及斑蚊雲林北港現蹤　46萬香燈腳湧入防疫恐拉警報

台電金門區處與大用戶座談　攜手企業共創節能與供電雙贏

竹圍福海宮輔信王公誕辰慶典4/21登場　飛輦轎、神轎過火祈福

台電攜手企業拚節能　中部120大戶齊聚交流省電術

男子酒後跌傷倒臥路旁　太麻里警即時協助並護送返程

代表民進黨參選桃園市長　黃世杰：感受鄉親期待跟責任

竹市校園徵才第4場30家企業釋出逾千職缺 玄奘大學登場

停電不只是台電責任！高雄區處邀大戶座談　籲內線靠自己維護

竹市推宣導列車　全面擴大長照3.0服務量能

推動深度節能！　台電桃園區處邀用電大戶「節電作伙來」

白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

吳姍儒被吳宗憲演唱會「感動哭」　見曾沛慈爆紅⋯曝她反差真面目

IU看邊佑錫10年變化「更帥了」　他劇中大秀八塊肌...晚餐不吃惹

母抱重病兒跪地求媽祖　「粉紅超跑」停轎5分鐘！數萬人看哭

川普嗆封港：船隻靠近「全面消滅」　伊朗揚言報復

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

埃及斑蚊雲林北港現蹤　46萬香燈腳湧入防疫恐拉警報

台電金門區處與大用戶座談　攜手企業共創節能與供電雙贏

竹圍福海宮輔信王公誕辰慶典4/21登場　飛輦轎、神轎過火祈福

台電攜手企業拚節能　中部120大戶齊聚交流省電術

男子酒後跌傷倒臥路旁　太麻里警即時協助並護送返程

代表民進黨參選桃園市長　黃世杰：感受鄉親期待跟責任

竹市校園徵才第4場30家企業釋出逾千職缺 玄奘大學登場

停電不只是台電責任！高雄區處邀大戶座談　籲內線靠自己維護

竹市推宣導列車　全面擴大長照3.0服務量能

推動深度節能！　台電桃園區處邀用電大戶「節電作伙來」

婚期談不攏！陸男怒「殺懷孕未婚妻全家」　用消毒水灌死岳父

快訊／國防部五百艘無人艇預計下半年招標　各船廠積極備標

電視新聞台的「典範崩解」與「數位重構」　告別的不只是一個主播

埃及斑蚊雲林北港現蹤　46萬香燈腳湧入防疫恐拉警報

「日月神教」Q3揮軍路科啟動徵才　在地：租屋供給告急

提不起勁的時候怎麼辦？這5種方式幫你轉移注意力

下午狂喝手搖怕變胖？3招教你聰明選　熱量少很多

男月收20萬「相親聽1職業」秒打槍　同行秒懂：女生哪受得了

「油還很滿！」王勝偉42歲飆速代跑：我對我的腳程是很有信心的

華郵：美軍將向中東「增兵數千人」　加大施壓伊朗

【重地嗑頭感動媽祖婆】父親癌症痊癒！信徒哽咽：科學盡頭是玄學

地方熱門新聞

金門棋牌社2年內爆增87%

具刑事歷練與領導能力　李貫豪接任池上聯合所所長

台南善化驚見「機車保齡球」駕駛恍神連撞15車

南投縣推青年一日企業參訪與職場體驗

從CPR到骨針技術全面升級南消打造高效救護團隊

台南拚交通安全！死亡事故逐年降7%道安全面動起來

台南山上花園水道博物館添藝術新貌8座裝置作品正式揭幕

台南土城消防深入砂崙里夜訪宣導逐戶檢視強化防火安全網

基隆信二停車場ROT案招商啟動

南投星空季4／25信義鄉東埔起跑

花55元爽中200萬！台南柳營7-11開出特獎幸運兒抱走大獎

南紡母親節檔期開跑最高回饋15%「棋」開得勝

熱心企業挺台南！第2輛救護車投入永康急救量能再升級

南投縣啟動國中會考獎勵雙軌方案

更多熱門

相關新聞

韓國瑜2.0？國民黨控賴政府在李乾龍座車裝追蹤器　綠喊話：快報警

韓國瑜2.0？國民黨控賴政府在李乾龍座車裝追蹤器　綠喊話：快報警

國民黨文傳會主委尹乃菁今（15日）指控，賴政府在國民黨副主席李乾龍的座車裝追蹤器。尹更嗆聲追究到底，「賴總統，等你卸任之後，就等著卸任以後天天到高檢署，法院去報到吧！」對此，民進黨回應，如果被裝監視器這是對李乾龍隱私跟人身安全很大侵害，相當嚴重，看到尹乃菁說這件事就算了，當然不能這樣就算了，呼籲國民黨快報案，看到底誰做這種事。且過去韓國瑜也聲稱座車曾被民進黨政府監控，當時這件事情烏龍一場、不了了之，這次會不會又是類似事件？

政論主持人挖坑問「還認為柯文哲清清白白」？　李貞秀秒答：當然！

政論主持人挖坑問「還認為柯文哲清清白白」？　李貞秀秒答：當然！

直擊／賴清德致詞前突然被電到！　第一時間反應曝

直擊／賴清德致詞前突然被電到！　第一時間反應曝

又爆走！　李貞秀節目槓上于北辰

又爆走！　李貞秀節目槓上于北辰

快訊／民進黨正式提名　黃世杰選桃園市長、莊競程戰新竹市長

快訊／民進黨正式提名　黃世杰選桃園市長、莊競程戰新竹市長

關鍵字：

2026桃園市長選戰民進黨黃世杰張善政

讀者迴響

熱門新聞

舒華、柯震東爆祕戀！　柯媽讚她「大方有家教」

養生館爆乳妹真面目「最老48歲」！　阿姨收費曝光

萬華自助餐打菜正妹是「全台億級女神」

她消失演藝圈20年現身了！

南韓宣布「援助伊朗」

兄弟投捕溝通失靈　連主播都說重話了

疲老闆撐不住了！爆欠債風波後宣布收攤

粉紅超跑大甩尾轎夫慘摔　專家曝「2種可能」

新人同事「才上班2個禮拜」就變了！網秒懂

表面隨和「其實超難搞」星座

白沙媽夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點

這3種「網紅鞋」正在摧毀你的腳

名醫夫婦診所整棟求售　開價6.5億中山區最貴

微博突瘋傳「許光漢周子瑜熱戀中」！見家長照成導火線

即／閃兵第4波起訴名單曝！唐禹哲、廖人帥自首

更多

最夯影音

更多
白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光

白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光
朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面