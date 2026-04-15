代表民進黨參選桃園市長　黃世杰：感受鄉親期待跟責任

▲2026桃園市長選戰，黃世杰獲民進黨提名參選。（圖／黃世杰服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2026桃園市長選戰，民進黨黨中央15日宣布提名桃園人子弟、現任法務部次長黃世杰參選，挑戰尋求蟬連的市長張善政。黃世杰表示，從上個月選對會徵詢，到正式拍板確定，近月來，無論是在地方勤走，或是透過社群、訊息等各種管道，都收到了很多夥伴與地方鄉親支持的聲音，感受到期待跟責任，也給了他勇於承擔的勇氣。

黃世杰表示，出生在桃園新屋笨港的他，吹著新屋的海風長大。即使後來到台北念書、到紐約念研究所，踏上了更廣闊的世界，但他的心，始終沒有離開過桃園。「我的生命軌跡，始終和這座城市緊緊相連。」

桃園改制 翻新1500項市政法規

2014年12月，是所有桃園人深感榮耀的時刻，因為桃園升格改制，成為全台第六個直轄市，也就是六都。當時他正任職前市長鄭文燦市府的參議，由於市府升格，攸關桃園市政的法規都需要修訂翻新，從縣府的視角，一條一條升格改制為直轄市法規。翻新法規的同時，必須為桃園設想未來的發展，讓行政法規能支持城市更前瞻的發展，爭取更高品質的資源。

這是一個看不見的龐大工程，卻是讓桃園市走入12年飛速發展的法制基礎。在任職桃園市政府參議期間，將1500多項自治法規，一條一條更新底定，我和所有局處的法制和承辦同仁詳加研究，根據市政所需，完成了具有前瞻性的行政法制。

爭取數百億經費 打造重大交通建設

2020年是全球深受重創的一年，疫情封城，經濟凍結，但是台灣創造了疫情期間不停工的世界奇蹟。桃園沒有停下腳步，他在擔任桃園市第二選區立委期間，質詢率百分之百，在司法法制委員會擔任召集委員期間，其任內排審、三讀的法律案超過300個。

在全世界停擺的時刻，要讓各行各業的人民，能夠放心前行。他爭取到桃園市內台61線、台66線的全線路平預算，讓道路品質更好，全家出行更安全。推動台66全線高架化，從初期規劃到中央核定，歷經四年，終於動工。

台66連結了桃園海線的觀音與山線的大溪，貫穿觀音工業區、桃園科技工業園區、大潭濱海特定工業區與草漯市地重劃區，這是連結桃園東西部的新交通動脈，我們會創造更多就業，更多的投資，更有效率的交通速度。

法務部全國性資歷 打造溫暖有感社會環境

在法務部政務次長任內，有機會參與我最關心的犯罪被害人保護業務，這剛好是我擔任立法院召委期間，溝通各方意見，主導通過的法律。加強對犯罪被害人的照顧，這是國家的義務，司法也有溫暖的一面。同樣的態度，也會應用在未來對於桃園市民朋友、弱勢家戶的照顧上。他深知一個政府不但要創造經濟安全的環境，更需要構築一張安心生活的社會安全網，濟弱扶貧，長治久安，人人感覺社會有希望，生活更平安。

過去這兩年來，他帶領法務部同仁，逐一解決國政問題。未來，也能夠真正帶領我所熟悉的市府同仁，全心全力、無後顧之憂的解決市政問題，也就是解決市民的問題。

例如：交通問題，對桃園人來說非常關鍵。除了捷運的路網延伸與串聯，必須再加速外，市民通勤堵塞的交通瓶頸，必須運用交通管理與智慧號誌等方法去解決，瓶頸道路也要打通。同時，也要改善大眾運輸，包括公車與軌道運輸的服務品質。才能把不必要的通勤時間，還給家庭、還給每一位市民朋友。

此外，桃園不但是台灣國門，擁有堅實的製造業基礎，更處於全球航太與物流的樞紐位置。未來，將加強發揮桃園的優勢，更快速把桃園整合進全球科技業的版圖。吸引科技公司，把最高價值的產業，設在桃園。同時，協助傳統產業數位升級，創造更多高薪就業機會，讓年輕人在桃園安居樂業。

要達成這樣的目標，桃園的公共服務品質必須再升級，市政府的行政效能也要再革新。讓有限的公務人力，發揮最大的效能，合理的工作負擔，才能讓同仁們發揮創意、勇於任事。桃園不只經濟要強，也要生活好。無論是治安的維護、教育資源的均衡、醫療體系的擴充，到各項公共服務品質的升級，都要有明確的指標與提升的方法。