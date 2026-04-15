超車不當連撞聯結車、小貨車...飛越分隔島　4人送醫最小才1歲

▲高雄男疑超車不當！連撞聯結車、小貨車噴飛。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市小港區今（15）日下午發生一起連環車禍！34歲張姓男子駕駛自小客車行經中山四路時，疑似因超車不當，先後擦撞聯結車與小貨車，強大撞擊力更導致車輛當場「噴飛」橫越安全島。車內除張男外，還有一名31歲女子及僅1歲大的女嬰，車禍共造成4人受傷送醫，至於詳細事故原因尚待進一步釐清。

這起事故發生在今日14時27分許，經了解，34歲張男駕駛自小客車，沿小港區中山四路南向北方向行駛，但該車疑超車不當，不慎擦撞右側67歲沈男所駕駛的聯結車，再與41歲陳男所駕駛的小貨車發生碰撞。

▼高雄男疑超車不當！連撞聯結車、小貨車噴飛，4人送醫最小才1歲。（圖／記者賴文萱翻攝）

事故導致張男駕駛的自小客車因強大撞擊力橫越安全島，後停於南下快車道上，張男及車上乘客31歲李女、1歲張女及小貨車陳男均手腳擦挫傷，所幸送醫後均無大礙。

警方接獲通報旋即派員到場處理，並測繪交通意外事故現場圖及指揮管制與疏導交通。沈男及陳男酒測值均為0；另張男酒測待測中。

事故現場於15時25分恢復南下快車道，至於詳細肇事原因，尚待市警局交通警察大隊分析研判釐清。