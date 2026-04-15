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要選了？沈伯洋低調拜訪市議會　被問選市長稱：來研究市政

▲▼民進黨立委沈伯洋受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲民進黨立委沈伯洋低調拜會台北市議會民進黨團成員。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

2026年九合一選舉年底登場，民進黨台北市長人選難產，被黨內外多次點名參選的立委沈伯洋，今（15日）在同黨立委吳沛憶陪同下，低調拜會台北市議會，逐一到議員辦公室敲門拜訪。被問到是否做好參選台北市長的準備？沈伯洋低調避談，表示今天是來研究市政，包括交通、校園安全等，蠻多事情需要中央一起協助，也問了很多中央跟地方如何配合的問題。

吳沛憶說，這禮拜有登記要參選台北市黨部主委，今天其實是來拜票的。她笑說，因為是黨員投票，現在很怕「萬人響應、零人有票」，議會很多都是過去的老戰友，今天第一個回來跟老戰友報告打算參選黨部主委。

吳沛憶表示，市黨部未來在台北市長候選人出來後，跟競選辦公室是全力的合作、跟議會黨團是協同作戰，所以今天也是來請教議會的好戰友想法。一旁的沈伯洋提到，吳要競選主委，所以在主委的工作上大家要如何聯合作戰，自己也是台北市民、民進黨員，所以對於這件事情非常關心。

被問到是否做好參選台北市長的準備？沈伯洋笑說，今天是來研究市政、來開讀書會，包括交通、校園安全等，蠻多事情需要跟中央一起協助，問了很多中央跟地方如何配合的問題。

針對蔣萬安市政表現是否有不足？沈伯洋說，沒有什麼足夠或不足夠的問題，做為市民，大家都希望台北能夠變得更好，如何系統性讓城市升級，不管在議會、在中央，大家都一樣關心。他強調，現階段就是專心研究台北市的市政，然後多跟議員交換意見。

針對今天沈伯洋拜會的狀況，民進黨團總召王閔生說，沈伯洋準備非常充分，甚至把過去所有議員質詢的議題都用AI做整理，掌握每個議員提出的市政建議。王說，大家都知道沈伯洋的專業在認知作戰和資訊戰，他運用這種創新思維、跳脫框架的方式，出市政解決方案，這點讓議員非常驚訝。

北市議員顏若芳說，台北市本來就是藍大於綠，對民進黨來說不好選，打的對手還是有行政資源的現任市長，「以民進黨來說，會希望是一個有即戰力，能打不一樣選戰的候選人」。顏說，站在第一線、有掛上黨徽的政治人物，都會有仇恨值，但這是可以靠論述讓更多中間選民、年輕族群了解的。

議員許淑華說，沈伯洋有勇氣願意承擔，台北市議會都樂見其成，會全力輔選。至於外界質疑的統獨立場、罷免、仇恨值等標籤，許認為，打贏選戰的關鍵在於如何補足弱點、拆彈，民進黨在台北市向來艱困，沈伯洋可以打另類選戰，以年輕人喜歡的方式。

許淑華也喊話，沒有一場選舉是好打的，及早確定由哪一位候選人出線，才能量身定制策略，若太晚提名，反而會不知道怎麼因應外界的攻擊，壓縮處理的時間。

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