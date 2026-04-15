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美財長稱「中國不可靠」影響川普？　陸外交部：就訪華事宜保持溝通

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

針對美國財長貝森特（Scott Bessent）稱中國在伊朗問題上是「不可靠合作夥伴」以及美方加徵關稅之言論，大陸外交部發言人郭嘉昆今（15）日於例行記者會做出簡短回應。郭嘉昆強調，中方在伊朗局勢上立場嚴正，同時證實中美雙方正就美國總統川普（Donald Trump）訪華事宜保持溝通。

大陸外交部今15日舉行例行記者會。有記者提問，「美國財長貝森特稱，在中東局勢問題上“中國是一個不可靠的合作夥伴”。此外，就在昨天，中方警告若美方對華加徵關稅，中方將採取反制措施。請問發言人，上述言論是否會對美國總統特朗普即將對中國的訪問產生任何影響？」

發言人郭嘉昆表示，「關於伊朗局勢，中方已經多次表明了嚴正立場。」針對川普訪華事宜，他則簡潔回應，「關於美國總統川普訪華，雙方就此事保持著溝通。」

據《路透社》14日報導，貝森特指出，在中東戰爭期間，中國通過囤積石油並限制部分商品的出口，表現出「作為全球合作夥伴不可靠的一面」。

「在過去五年，中國三次表現出作為全球合作夥伴的不可靠性：第一次是在新冠疫情期間，當時他們囤積了醫療衛生用品；第二次是在稀土問題上。」他聲稱，如今中國非但沒有協助緩解因伊朗封鎖荷莫茲海峽而引發的全球供應短缺，反而正進一步囤積石油。「他們一直在持續買入，一直在囤積，並且還切斷了許多產品的出口。」

帶風向後，貝森特聲稱，就此問題與中方官員「交涉」。對此爭端是否破壞川普原定於5月中旬的訪華計劃，他回避了這一問題，並表示川普與中方保持著非常良好的工作關係。

「自去年夏天以來，兩國關係一直保持著極大的穩定性，這種穩定性源自高層自上而下的推動。」他補充說，「我認為，溝通是關鍵所在。」
 

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