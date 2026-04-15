藝人莎莎公益義賣　助切膚之愛基金會打造失智團體家屋

▲藝人莎莎擔任公益大使。（圖／彰基醫院提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

為協助籌建彰化第一座24小時失智團體家屋，切膚之愛基金會今（15）日起一連三天，在彰化基督教醫院大廳舉辦「攜手築愛，讓愛進住」義賣活動。適逢彰基創院130週年，公益大使、藝人莎莎也親自出席，希望喚起社會對高齡化與失智照顧議題的重視。

活動在彰基院牧部肯當．迪洛安牧師的祝福禱告中溫馨開場。莎莎不僅與基金會照顧的長輩一同登台互動，還帶來親手製作的餅乾分送給大家，現場氣氛溫暖感人。莎莎感性表示：「失智症其實離我們每個人都很近，許多家庭正承受龐大的照顧壓力。」她期盼透過這次活動，凝聚更多社會力量，共同支持失智照護環境的建置。

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▲藝人莎莎擔任公益大使。（圖／彰基醫院提供）

彰化縣政府社會處處長王蘭心也到場力挺。她強調，切膚之愛基金會是縣府推動失智照顧最重要的夥伴，感謝基金會願意承擔這份艱辛的工作，縣府也會持續支持，守護長輩的晚年尊嚴。

切膚之愛基金會執行長詹麗珠指出，彰化縣65歲以上人口已逾24萬，占比達20%，推估約有2萬名失智或疑似失智者。為此，基金會已在埔心鄉推動失智團體家屋建置計畫，提供24小時、溫馨且尊嚴的照顧服務，期待成為失智者的「第二個家」。

此次活動獲得許多企業熱情響應，多個品牌也設攤響應，慷慨捐出所得25%作為家屋建置基金。現場還有樂團演出，氣氛熱鬧又溫馨。切膚之愛基金會強調，將延續彰基130年來「愛人如己」的精神，結合社會各界力量，打造更友善、更有尊嚴的高齡照顧環境，讓愛在社區中持續傳承。