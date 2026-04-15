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星國頂奢酒店來台挖人！荷官學姐現場教發牌　月薪上看7.2萬

▲▼新加坡知名頂奢酒店到高餐大招募荷官，薪資最高達7.2萬元。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲新加坡知名頂奢酒店到高餐大招募荷官，學生通過考核可預約海外高薪。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

新加坡知名頂奢酒店博弈娛樂部門與高雄餐旅大學休閒暨遊憩管理系攜手舉辦「博弈荷官工作坊」，邀請2位任職於新加坡知名地標奢華酒店的傑出系友返校，將國際級娛樂城的實戰技術與職場操守第一手傳承給學弟妹。通過考核的學生即可到酒店擔任荷官，薪資6.7萬至7.2萬元不等，酒店還提供員工餐，吸引不少學生搶先卡位海外高薪。
 
高餐大舉辦為期2天的「博弈荷官工作坊」，首日由2位任職於新加坡頂奢酒店賭場內擔任荷官的學姊，帶領學生跨越課本理論，深入精研「奢華級服務」的關鍵技術。教學內容涵蓋精準博弈心算，鍛鍊學生在高壓環境下快速、精確執行博弈數學運算的能力；以及國際標準手勢，模擬頂級娛樂場所的專業桌面禮儀與標準術語。

▲發牌的魏姓校友已在新加坡工作兩年，很鼓勵學弟妹到海外開展眼界（圖／記者許宥孺翻攝）

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▲發牌的魏姓校友已在新加坡工作兩年，鼓勵學弟妹到海外開展眼界（圖／記者許宥孺翻攝）
  
休憩系主任蔡欣佑副教授強調，博弈是綜合度假飯店不可或缺的重要娛樂設施，休憩系長期深耕此領域，透過「博弈事業概論」、「博弈事業經營與管理」兩門核心特色課程，系統性建立學生的專業素養。
 
工作坊第二天進入高強度的「驗收考核」環節，學生須完整展示21點、加勒比海撲克及百家樂的荷官操作技巧，由返校系友及該國際集團人資主管聯合評分，嚴格把關人才品質。酒店也提供了高餐大休憩系限定」的專屬職涯機會，針對四年級學生，表現優秀者可直接爭取畢業後赴新加坡頂級娛樂城任職，實現畢業即就業，如為二、三年級學生，可提前預約2027年海外實習名額，在學期間即完成職涯路徑規劃，搶先卡位。

▲▼新加坡知名頂奢酒店到高餐大招募荷官，薪資最高達7.2萬元。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲荷官手把手沈浸式教學國際手術與術語。（圖／記者許宥孺翻攝）

高餐大校長方德隆校長表示，此次工作坊不僅是一場技能交流，更是休憩系深化國際產學合作的重要里程碑。藉由大型綜合度假城所提供的高薪誘因與專業人資輔導，有效縮短產學落差，讓學生在踏出校門前即具備即戰力，為學子搭建更寬廣的國際舞台。
 

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