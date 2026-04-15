明天北台灣水氣增　周五起鋒面通過雨區擴大

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天高溫炎熱，中部以北、宜蘭水氣增多。周五起鋒面通過，桃園以北、東半部雨勢更為明顯，周六至下周日加上東北季風影響，除了南部平地外，各地都有降雨機率，溫度略為轉涼。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明天水氣偏多，中部以北、宜蘭有零星短暫陣雨，南部及花東多雲，午後各地山區有局部短暫陣雨，高溫都在28至31度，低溫22至24度。周五鋒面接近，桃園以北、宜花有局部短暫陣雨，竹苗及台東為零星短暫雨，午後中南部山區也有局部短暫陣雨，西半部高溫29至32度，東半部28至29度。

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鄭傑仁指出，周六鋒面通過，東北季風增強，下周日東北季風影響，北部及宜蘭氣溫下降，周六至下周日清晨中部以北、東半部、恆春地區及南部山區有局部短暫陣雨，周六晚間至下周日清晨南部也有零星短暫陣雨。

他表示，下周日白天起僅花東地區及中南部山區有局部短暫陣雨，宜蘭及中南部平地為零星雨至多雲；溫度方面，宜花高溫24至26度，北部25至28度，台東28至29度，中南部29至31度。

他指出，下周一東北季風減弱，下周一至周三僅花東有局部短暫陣雨，西半部及宜蘭多雲，午後中南部地區及其他山區有局部短暫陣雨，宜花高溫25至26度，西半部及台東28至31度，低溫19至23度。

鄭傑仁也說，受辛樂克颱風影響，明天起基隆北海岸、東半部及恆春有長浪。另外，明天清晨中部以北，周五整天金門及馬祖有低雲跟霧，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）