金融時報：伊朗秘密購入「中國間諜衛星」　精準鎖定美軍基地

▲沙烏地阿拉伯的蘇丹親王空軍基地（Prince Sultan air base）衛星照。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

英國《金融時報》15日發布一份調查報導指出，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）秘密購得一顆中國間諜衛星，使得該國在近期衝突中，具備鎖定中東地區多座美軍基地的能力。

秘購中國衛星 鎖定美軍基地

《金融時報》取得伊朗軍方外洩文件獲悉，革命衛隊航太部隊於2024年底取得衛星「TEE-01B」，該衛星由中國企業「北京沐美星空科技」（Earth Eye Co）製造和發射，而根據附有時間戳記的座標清單、衛星影像及軌道分析，伊朗軍事指揮官指示將其用於監控主要美軍基地。

報導指出，這些圖像攝於3月，記錄無人機和飛彈打擊目標地點的前後狀況，包括3月13日、14日和15日拍攝了沙烏地阿拉伯「蘇丹親王空軍基地」（Prince Sultan Air Base）的影像。3月14日，美國總統川普證實該空軍基地的美軍飛機遇襲。

▼報導指出伊朗獲得來自中國的技術。（圖／路透）



作為交易的一部分，革命衛隊也獲得北京「航天馭星」（Emposat）商業地面站的使用權限。

報導指出，這些數據為伊朗提供了解析度遠高於自有衛星的影像，讓革命衛隊得以精準鎖定沙烏地阿拉伯、巴林、伊拉克、科威特、約旦、阿曼、吉布地（Djibouti）等國境內的美軍基地。

美中均未回應 駁斥假消息

CNN與《路透社》等外媒無法核實《金融時報》報導內容，美國白宮、中情局（CIA）、五角大廈，中國外交部與國防部，還有「北京沐美星空科技」與「航天馭星」兩家公司均未回應。

被問及北京是否知道革命衛隊與「航天馭星」之間的關係時，中國駐美大使館表示，「我們堅決反對相關方針對中國散播推測性和暗示性的虛假訊息。」