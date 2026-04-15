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黑幫假冒「李蜀芳」詐騙　資訊女主管痛失3千萬！20人被逮3收押

▲刑事局偵七大隊破獲竹聯幫天龍堂、平堂、天道盟太陽會共組詐團，收網逮捕20人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵七大隊破獲竹聯幫天龍堂、平堂、天道盟太陽會共組詐團，收網逮捕20人。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵七大隊會同宜蘭警方偵辦民眾遭假投資詐欺案件，發現有黑幫不法集團盜用財經專家李蜀芳名義與照片，透過社群平台投放廣告，誘導民眾加入標示為「迎鑫投資股份有限公司」的LINE群組，進行投資詐騙。

該集團由詐團成員假冒投資助理，於群組內營造獲利氛圍，並引導下載假投資應用程式，要求被害人以匯款或面交方式投入資金，待被害人欲提領時，再以各種理由要求加碼投入。全台累計30餘名被害人，財損金額逾新台幣1億600萬元。其中光是一名北市從事資訊行業的女高管就被騙高達3千多萬元。

▲刑事局偵七大隊破獲竹聯幫天龍堂、平堂、天道盟太陽會共組詐團，收網逮捕20人。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局會同宜蘭縣宜蘭分局、新北海山分局共組專案小組先後報請宜蘭、新北地檢署指揮偵辦。警方先行查緝取款車手，進一步溯源金流與組織架構，發現該集團主嫌有竹聯幫天龍堂背景的陳男（28歲）在新北市蘆洲租賃一處店面成立紙上公司「水房」充當黑幫堂口。

陳男本著海納百川，有錢大家賺的海派個性，先後邀約有竹聯幫平堂背景的王男、天道盟太陽會高雄分會背景的陳男加入，形成跨多個幫派堂口的詐團複合體。專案小組於去年11月及12月間、以今年3月陸續拘提15名迎鑫投資詐團成員，傳喚5人總計20人到案說明，並逮捕主嫌陳男、姚男（29歲、竹聯幫天龍堂成員）、劉男（23歲）等人。

▲刑事局偵七大隊破獲竹聯幫天龍堂、平堂、天道盟太陽會共組詐團，收網逮捕20人。（圖／記者張君豪翻攝）

警方並查扣現金新台幣2萬餘元、Toyota Alphard、Audi TT RS，及雙B等共4輛高價豪車（總價1157萬元）、毒咖啡包2百餘包、毒咖啡彈、K他命、點鈔機、幫派獅頭、堂口匾額、長刀、辣椒水、塑膠棍棒2根、庫柏力克熊5個、泡泡瑪特公仔1支、監視器主機、筆電、道具鈔票、行動電話、金融卡及印章等贓證物。

▲刑事局偵七大隊破獲竹聯幫天龍堂、平堂、天道盟太陽會共組詐團，收網逮捕20人。（圖／記者張君豪翻攝）

警方偵訊後將到案20人依涉嫌違反《組織犯罪防制條例》、刑法詐欺罪、《詐欺犯罪危害防制條例》及《洗錢防制法》等罪嫌，移送新地檢署偵辦，其中莊姓水房負責人及曾姓、方姓車手複訊後遭聲押獲准。刑事局長邱紹洲呼籲，切勿聽信網路假冒名人或財經專家鼓吹點選來路不明網站進行投資，可搜尋打詐儀錶板 https://165dashboard.tw/ 或撥打110及165反詐騙諮詢專線查證，避免上當受騙風險。

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