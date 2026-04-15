推動深度節能！　台電桃園區處邀用電大戶「節電作伙來」

▲桃園區處處長洪通澤表示，大用戶座談會是台電與用電大戶溝通交流的重要平台。（圖／台電桃園區處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

炎夏用電高峯，台電桃園區營業處15日舉辦大用戶座談會，並以「節能作伙來」為主軸，邀請桃園轄區內高壓以上用電大戶，約180人踴躍與會，宣導深度節能、說明節能績效保證專案及動力與公用設備補助專案；會中也特別邀請節能績效優異的桃園國際機場公司分享節能成功經驗，期能藉由標竿學習，協助用電大戶節費省能。

▲台電公司陳銘樹副總經理（左）頒感謝狀給桃園國際機場公司代表黃志宏科長（右）。（圖／台電桃園區處提供）

台電桃園區營業處高壓以上用戶有3400餘戶，為全國高壓以上用戶最多的區處，台電副總經理陳銘樹及業務處處長鍾思思，亦出席參與該處大用戶座談會，與節電吉祥物「電寶」一同推廣企業節能。

陳銘樹呼籲，期盼有更多企業投身節能減碳行列，提升能源使用效率，共同邁出2050淨零轉型關鍵一步。台電公司積極配合政府深度節能政策，提供免費「節能診斷」服務，協助盤點空調系統、照明、空壓機、馬達等耗電設備，並搭配設備性能量測，提供節電措施建議，協助企業提升用電效率。

▲台電桃園區處邀用電大戶「節電作伙來」。（圖／台電桃園區處提供）

桃園區處處長洪通澤表示，大用戶座談會邀請包括百貨業、運輸業、夜尖峰時段用電量較大的製造業等業者參加，是與用電大戶溝通交流的重要平台，今年是台電80周年，特別聚焦企業關注的深度節能議題，安排深度節能專題簡報與企業節能經驗分享，亦同時宣導大用戶關心的設備維護議題。

此外，為強化服務深度，該處特別安排「桌邊專員服務」，由服務專員分析與會用戶用電情形，提供專業用電諮詢服務，藉由面對面交流溝通，提供客製化用電分析與節電建議，盼能引導用戶依其用電特性與需求，移轉尖峰用電減少電費成本支出，現場互動熱烈。

桃園區處表示，歡迎高壓以上用戶參加「需量反應負載管理措施」，或報名「節能診斷」服務，該處將由節能工程師提供節電診斷及建議，並安排專人用電諮詢，協助企業「在對的時間聰明用電」，提高用電效率降低電費成本，攜手邁向節能減碳與永續發展，共創雙贏。