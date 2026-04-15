　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

宜蘭藍白合「全民調」時間不公開　國民黨：鄭麗文盼4月底前完成

▲▼ 國民黨副祕書長李哲華、文傳會主委尹乃菁召開記者會。 （圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨副祕書長李哲華、文傳會主委尹乃菁受訪。 （圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2026選舉倒數，國民黨、民眾黨兩黨協調工作小組今（15日）進行協調，邀請國民黨包括參選人吳宗憲和民眾黨參選人陳琬惠到場，國民黨與民眾黨最終確定以「全民調」決定藍白合人選。國民黨組發會主委李哲華下午表示，宜蘭縣部分採嘉義市模式，溝通順暢，國民黨從來不排斥用手機來進行民調，但宜蘭縣手機用戶數占台灣比例低，執行時間非常長，一般的民調機構不願意承接。

今早協調會議，包含國民黨副秘書長李哲華、縣黨部主委林明昌及前宜蘭縣副縣長林建榮等人到場，民眾黨方面則是黨秘書長周榆修、副秘書長謝泊泓及中評會主委李偉華。

最終，藍白雙方確定宜蘭縣長部分以「全民調」方式，決定藍白合縣長人選，而且採取「不公開日期」的方式進行內參民調

李哲華在中常會後受訪表示，上午溝通非常和諧，大家也都有共識，如何共同產生最強候選人，依照嘉義市的模式，溝通非常順暢。關於今日下午4時半的新北部分，不管是民眾黨主席黃國昌、新北市長參選人李四川，過去的行程上大家常常會碰面，他們保持密切溝通，今天是正式的兩黨工作協商小組會商，相關問題應都可以過去既有的合作模式有很好的結果。

宜蘭藍白合部分，民調是否採全市話？李哲華回應，在鄭麗文訪陸之前跟黃國昌討論過，鄭麗文希望可以把宜蘭跟新北的部分都能在4月底前完成，兩黨有共識，全市話部分跟嘉義市是一樣。新北看等一下討論。

李哲華強調，國民黨從來不排斥用手機來進行民調，最主要是民調機構執行手機民調，用隨機的方式，能以最科學的方式探詢民意。像嘉義市、宜蘭縣，手機用戶數在整個台灣的比例相當低，要完成一定比例的手機用戶數的話，執行時間非常長。一般的民調機構不願意承接，因為成本太大，不符合商業利益的，要理解到民調機構沒辦法進行作業。

談及國民黨彰化縣長選舉提名仍然卡關，藍委謝衣鳯到底能否參選成謎，黨主席鄭麗文稍早受訪還說，「謝家決定已經很清楚」。李哲華則低調表示，選情的評估作業持續進行當中，有意參選的同志都非常優秀，每個人都有各自的專長，對國民黨來講，都是國民黨的重要資產。最主要要延續彰化縣長王惠美這8年來優秀的執政，怎麼樣找到好的接棒，能夠確保勝選的機率最高。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 6645 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
孝媳哭求白沙屯媽尋「失蹤婆婆」　最後身影在這
總預算有解！朝野協商達2共識　21日付委審查
22歲男大生撞車亡！父母痛失獨子心碎認屍…成大將致畢業證書
快訊／藝人閃兵第4波起訴名單曝光！
鄭浩均急躁有原因　平野還原真相！
快訊／統一獅林靖凱家中摔倒撞傷頭部

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃捷參選黨部主委遭藍白夾擊　前同志酸爆：一路順遂能懂庶民嗎

李貞秀控黃國昌「不給別KP徽章」　民眾黨發言人駁：謊話連篇不要臉

總預算有解！朝野協商達2共識　21日付委審查

台灣出生NASA太空人林琪兒回來了！　從太空拍攝台灣美照就是他

要選了？沈伯洋低調拜訪市議會　被問選市長稱：來研究市政

韓國瑜2.0？國民黨控賴政府在李乾龍座車裝追蹤器　綠喊話：快報警

她轟教育局長被糾正2次、漏接多起校園性犯罪　中市府：已依法究責

宜蘭藍白合「全民調」時間不公開　國民黨：鄭麗文盼4月底前完成

政論主持人挖坑問「還認為柯文哲清清白白」？　李貞秀秒答：當然！

李乾龍座車遭裝追蹤器　尹乃菁嗆賴清德追究到底：卸任後上法院

白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

吳姍儒被吳宗憲演唱會「感動哭」　見曾沛慈爆紅⋯曝她反差真面目

IU看邊佑錫10年變化「更帥了」　他劇中大秀八塊肌...晚餐不吃惹

母抱重病兒跪地求媽祖　「粉紅超跑」停轎5分鐘！數萬人看哭

川普嗆封港：船隻靠近「全面消滅」　伊朗揚言報復

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

黃捷參選黨部主委遭藍白夾擊　前同志酸爆：一路順遂能懂庶民嗎

李貞秀控黃國昌「不給別KP徽章」　民眾黨發言人駁：謊話連篇不要臉

總預算有解！朝野協商達2共識　21日付委審查

台灣出生NASA太空人林琪兒回來了！　從太空拍攝台灣美照就是他

要選了？沈伯洋低調拜訪市議會　被問選市長稱：來研究市政

韓國瑜2.0？國民黨控賴政府在李乾龍座車裝追蹤器　綠喊話：快報警

她轟教育局長被糾正2次、漏接多起校園性犯罪　中市府：已依法究責

宜蘭藍白合「全民調」時間不公開　國民黨：鄭麗文盼4月底前完成

政論主持人挖坑問「還認為柯文哲清清白白」？　李貞秀秒答：當然！

李乾龍座車遭裝追蹤器　尹乃菁嗆賴清德追究到底：卸任後上法院

快訊／國防部五百艘無人艇預計下半年招標　各船廠積極備標

電視新聞台的「典範崩解」與「數位重構」　告別的不只是一個主播

埃及斑蚊雲林北港現蹤　46萬香燈腳湧入防疫恐拉警報

「日月神教」Q3揮軍路科啟動徵才　在地：租屋供給告急

提不起勁的時候怎麼辦？這5種方式幫你轉移注意力

下午狂喝手搖怕變胖？3招教你聰明選　熱量少很多

男月收20萬「相親聽1職業」秒打槍　同行秒懂：女生哪受得了

「油還很滿！」王勝偉42歲飆速代跑：我對我的腳程是很有信心的

華郵：美軍將向中東「增兵數千人」　加大施壓伊朗

何潤東沒演《逐玉》也爆紅…漲粉破百萬！　被問張凌赫粉底回應了

白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光

政治熱門新聞

李貞秀轟高虹安「民眾黨罪人」：她男朋友每個月拿基金會50萬

李貞秀上三立政論突轟「民進黨毀憲亂政」　一票名嘴尷尬反應曝

又爆走！　李貞秀節目槓上于北辰

謝家姊弟之爭難解　母今早舉香跪求媽祖

李貞秀失立委怒開撕　黃國昌：到底有沒有要錢？謊言戳破就改口

李貞秀開撕4人　暴衝言論一次看

太委屈！李貞秀節目痛哭　喊話「不要把柯文哲牽扯進來」

直擊／賴清德致詞前突然被電到！　第一時間反應曝

李貞秀怒轟陳智菡夫妻「民眾黨蛀蟲」：拿了那麼多錢

沒討錢？被問「任期結束每月20萬薪水嗎？」　李貞秀：不然呢？當然啊

李貞秀轟黃國昌偽君子　「看他那死樣子選不上新北」

李貞秀轉行名嘴「比立委好賺」　Cheap算給你聽

國民黨內鬥？黃子哲突宣布退選

李乾龍座車遭裝追蹤器　尹乃菁嗆賴清德：追究到底

更多熱門

相關新聞

要選了？沈伯洋低調拜訪市議會　被問選市長稱：來研究市政

要選了？沈伯洋低調拜訪市議會　被問選市長稱：來研究市政

2026年九合一選舉年底登場，民進黨台北市長人選難產，被黨內外多次點名參選的立委沈伯洋，今（15日）在同黨立委吳沛憶陪同下，低調拜會台北市議會，逐一到議員辦公室敲門拜訪。被問到是否做好參選台北市長的準備？沈伯洋低調避談，表示今天是來研究市政，包括交通、校園安全等，蠻多事情需要中央一起協助，也問了很多中央跟地方如何配合的問題。

韓國瑜2.0？國民黨控賴政府在李乾龍座車裝追蹤器　綠喊話：快報警

韓國瑜2.0？國民黨控賴政府在李乾龍座車裝追蹤器　綠喊話：快報警

政論主持人挖坑問「還認為柯文哲清清白白」？　李貞秀秒答：當然！

政論主持人挖坑問「還認為柯文哲清清白白」？　李貞秀秒答：當然！

李乾龍座車遭裝追蹤器　尹乃菁嗆賴清德：追究到底

李乾龍座車遭裝追蹤器　尹乃菁嗆賴清德：追究到底

直擊／賴清德致詞前突然被電到！　第一時間反應曝

直擊／賴清德致詞前突然被電到！　第一時間反應曝

關鍵字：

國民黨藍白合2026宜蘭縣長李哲華吳宗憲2026大選民眾黨陳琬惠

讀者迴響

熱門新聞

舒華、柯震東爆祕戀！　柯媽讚她「大方有家教」

養生館爆乳妹真面目「最老48歲」！　阿姨收費曝光

萬華自助餐打菜正妹是「全台億級女神」

她消失演藝圈20年現身了！

南韓宣布「援助伊朗」

兄弟投捕溝通失靈　連主播都說重話了

疲老闆撐不住了！爆欠債風波後宣布收攤

粉紅超跑大甩尾轎夫慘摔　專家曝「2種可能」

新人同事「才上班2個禮拜」就變了！網秒懂

表面隨和「其實超難搞」星座

白沙媽夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點

這3種「網紅鞋」正在摧毀你的腳

名醫夫婦診所整棟求售　開價6.5億中山區最貴

微博突瘋傳「許光漢周子瑜熱戀中」！見家長照成導火線

即／閃兵第4波起訴名單曝！唐禹哲、廖人帥自首

更多

最夯影音

更多
白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光

白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光
朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面