宜蘭藍白合「全民調」時間不公開　國民黨：鄭麗文盼4月底前完成

▲國民黨副祕書長李哲華、文傳會主委尹乃菁受訪。 （圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2026選舉倒數，國民黨、民眾黨兩黨協調工作小組今（15日）進行協調，邀請國民黨包括參選人吳宗憲和民眾黨參選人陳琬惠到場，國民黨與民眾黨最終確定以「全民調」決定藍白合人選。國民黨組發會主委李哲華下午表示，宜蘭縣部分採嘉義市模式，溝通順暢，國民黨從來不排斥用手機來進行民調，但宜蘭縣手機用戶數占台灣比例低，執行時間非常長，一般的民調機構不願意承接。

今早協調會議，包含國民黨副秘書長李哲華、縣黨部主委林明昌及前宜蘭縣副縣長林建榮等人到場，民眾黨方面則是黨秘書長周榆修、副秘書長謝泊泓及中評會主委李偉華。

最終，藍白雙方確定宜蘭縣長部分以「全民調」方式，決定藍白合縣長人選，而且採取「不公開日期」的方式進行內參民調。

李哲華在中常會後受訪表示，上午溝通非常和諧，大家也都有共識，如何共同產生最強候選人，依照嘉義市的模式，溝通非常順暢。關於今日下午4時半的新北部分，不管是民眾黨主席黃國昌、新北市長參選人李四川，過去的行程上大家常常會碰面，他們保持密切溝通，今天是正式的兩黨工作協商小組會商，相關問題應都可以過去既有的合作模式有很好的結果。

宜蘭藍白合部分，民調是否採全市話？李哲華回應，在鄭麗文訪陸之前跟黃國昌討論過，鄭麗文希望可以把宜蘭跟新北的部分都能在4月底前完成，兩黨有共識，全市話部分跟嘉義市是一樣。新北看等一下討論。

李哲華強調，國民黨從來不排斥用手機來進行民調，最主要是民調機構執行手機民調，用隨機的方式，能以最科學的方式探詢民意。像嘉義市、宜蘭縣，手機用戶數在整個台灣的比例相當低，要完成一定比例的手機用戶數的話，執行時間非常長。一般的民調機構不願意承接，因為成本太大，不符合商業利益的，要理解到民調機構沒辦法進行作業。

談及國民黨彰化縣長選舉提名仍然卡關，藍委謝衣鳯到底能否參選成謎，黨主席鄭麗文稍早受訪還說，「謝家決定已經很清楚」。李哲華則低調表示，選情的評估作業持續進行當中，有意參選的同志都非常優秀，每個人都有各自的專長，對國民黨來講，都是國民黨的重要資產。最主要要延續彰化縣長王惠美這8年來優秀的執政，怎麼樣找到好的接棒，能夠確保勝選的機率最高。