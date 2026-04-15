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她轟教育局長被糾正2次、漏接多起校園性犯罪　中市府：已依法究責

▲盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

▲盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

記者郭運興／台北報導

台中市棒球教練松志彬性侵案53名學童受害、震驚社會。時代力量黨主席王婉諭指出，台中市府教育局長蔣偉民任內多起校園案件，遭糾正2次、漏接多起校園性犯罪，呼籲盧秀燕市長，除了提出檢討與改革方案，更應立即解除教育局長蔣偉民的職位。對此，台中市政府今（15日）回應，市府秉持「零容忍」原則，以維護受害者權益為首要任務，凡涉及違法或失職，均依程序嚴格調查、依法究責，絕不寬貸。

王婉諭表示，上週，台中少棒隊教練性侵案爆發，其中有53個孩子受害，最小的只有8歲，讓許多人震驚、痛心。但這在台中，已不是個案。這些年來，她處理過一件又一件案子，越來越清楚一件事：法條寫得再完整，如果地方首長不在乎，制度就只是紙上的字。台中就是最典型的例子。

王婉諭指出，盧秀燕執政下的台中市政府，近三年被監察院針對校園與公部門性平案件，提出3個糾正案、2個彈劾案，還有1案正在調查中。其中，光是教育局被糾正2次。從國小、國中到高中，一次又一次，該保護學生的體制，在這個市府手上全部失靈。

王婉諭呼籲盧秀燕市長，除了提出檢討與改革方案，更應立即解除教育局長蔣偉民的職位，讓違法失職者負起責任。同時，市府必須依照《性別平等教育法》擴大調查國小棒球隊性侵案，追查是否還有沒被發現的受害者，讓家長和社會知道調查進度。成人的失職，不該由孩子付出代價。請盧秀燕市長負起責任，不要讓台中繼續淪落。

對此，台中市政府強調，對於任何形式的性騷擾及校園性平事件，市府秉持「零容忍」原則，以維護受害者權益為首要任務，凡涉及違法或失職，均依程序嚴格調查、依法究責，絕不寬貸。

台中市政府表示，將持續精進申訴通報流程效率，強化校園與公部門的性平教育，從制度面提升預防與處理能力。

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