性侵女教練！健身房經理反控被硬來「我也不舒服」　法官打臉判5年

▲台南一名健身房部門經理性侵女同事，遭判刑5年。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名健身房涂姓部門經理與一群同事到KTV喝酒唱歌，趁女教練泥醉，和同事一同將她送到旅館休息，並趁其他同事離開，折返性侵女教練得逞。全案經台南地院審理，法官判定涂男犯行屬實，依犯強制性交罪判處5年徒刑。涂男急忙和女同事達成調解，上訴但不認罪，二審法官認為他毫無悔意，駁回上訴。可上訴。

判決指出，涂男於2024年6月1日0時許，和同事小美(化名)等多人到KTV舉辦慶功餐會，期間小美不勝酒力，涂男等人於凌晨4、5點協助小美就近入住一家旅館休息，沒想到涂男心懷不軌，趁其他同事離去後，立即返回飯店房間，不顧小美拒絕，對她性侵得逞。小美不堪受辱，於隔日報警處理。

全案審理時，涂男否認犯行，辯稱因其他人都不願意幫小美清理嘔吐物，所以他才返回房間幫小美清理，沒想到小美卻突然將他褲子脫掉，不顧他拒絕強行對他口交，結束後他馬上離開房間，這也是之後他傳訊給小美表達「我也不舒服」的原因。

不過法官檢視KTV、旅館的監視器，發現小美當時坐著輪椅被推出KTV，並由涂男和另名男同事輪流抱進旅館，認為小美當時酒醉、四肢癱軟，與涂男辯稱小美在旅館要求「你等一下回來找我」，並主動拉、抱他的身心狀態不符。

而小美被性侵後，立即於5時17分打電話給公司經理求救，22分又傳訊給另名同事喊「救我」，但兩人皆未接電話或即時看到訊息。法官認為，小美若是捏造遭性侵，只要2名同事立即聯絡查問就會敗露，因此小美確實在傳送求救訊息，同日下午小美回公司時又撞見涂男，也爆哭向另兩名同事表示自己遭到性侵，和小美證述一致。

▲涂男辯稱是女方對他性邀約，法官不採信。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

此外，事後小美也傳訊給涂男說「其實昨天在飯店發生的事情 我覺得非常不舒服」、「你怎麼可以在喝了酒之後就侵犯我的身體」，而涂男雖否認強制性交，但仍說「但是我做錯事就是做錯事，對不起」，顯見承認酒後做錯事。

法官指出，涂男的律師雖辯稱涂男為大陸籍人士，因結婚因素才居留在台灣，平常和小美只是普通同事，不可能貿然犯罪並摧毀家庭，不過這和涂男是否犯罪無關，綜合相關證據，判定涂男犯行屬實，依犯強制性交罪判處5年徒刑。

涂男再上訴，二審法官認為涂男造成小美身心重創，卻仍否認犯罪，毫無悔意，審酌他和小美調解成功等情，認為一審量刑仍適當，駁回上訴。可上訴。

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