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日本將在與那國島部署導彈　陸外交部：打造軍事對抗前沿要塞

▲▼日本陸上自衛隊位於沖繩縣與那國島的駐地。（圖／達志影像／美聯社）

▲陸上自衛隊位於與那國島的駐地。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

對於日本計劃於沖繩縣與那國町部署防空導彈部隊，中國大陸外交部發言人郭嘉昆15日表示，日方打著「防禦」「反擊」的幌子，實際上是打造軍事對抗的前沿要塞，威脅地區和平穩定。

郭嘉昆提到，中方對有關動向高度關切，日方打著「防禦」「反擊」的幌子，在毗鄰中國的有關地區，加強導彈等一系列進攻性武器裝備部署，實際上是打造軍事對抗的前沿要塞，威脅地區和平穩定。

郭嘉昆指出，在日本極右翼勢力的推動下，日本安保政策朝著進攻性、擴張性、危險性的方向轉變，遠超自衛和專守防衛範疇，也是對日方自詡「和平國家」的諷刺。

▼小泉進次郎造訪與那國島自衛隊駐地。（圖／VCG）

▲▼日本防衛大臣小泉進次郎23日造訪沖繩縣與那國島自衛隊駐地。（圖／VCG）

郭嘉昆說，「我們注意到當地居民基於慘痛的歷史記憶，普遍擔憂被裹挾捲入戰爭，引火燒身成為炮灰。」

郭嘉昆進一步指出，日本國內也有很多反對聲浪，當年日本軍國主義勢力發動侵略戰爭，不僅給世界帶來深重災難，也給日本人民帶來慘禍，背離民意，搞軍事擴張只會重蹈覆轍。

郭嘉昆還說，「我們敦促日方深刻反省軍國主義侵略歷史，在軍事安全領域恪守承諾，謹言慎行，國際社會必須高度警惕，堅決遏制日本加速軍事化和新型軍國主義成勢。」

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