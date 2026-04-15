這款媽媽！1歲女童長期被迫吸入安非他命毒煙　惡母判8年

▲台中一名女子不顧1歲女兒與自己同住，在房內吸食安非他命，導致女童被驗出毒品反應。（示意圖／刑事局）



記者許權毅／台中報導

台中市一名女子不顧女兒年僅1歲多，2人又長期同住同房，仍長期在房內吸食安非他命，女兒因此吸入大量毒煙，數值高達7567pg/mg。法院認為，女子在女童毫無反抗能力下，導致女童吸入毒煙，嚴重影響身心發展，2個毒品罪判她各6年，合併應執行8年。

檢警調查，女子帶著女兒同住在台中市潭子區，明知房間為密閉空間，且女兒尚且年幼無法表達，仍當著女兒面前吸食第二級毒品安非他命，使女兒被迫吸入毒煙。

經台中市社會局家防中心社工介入，發現在2021年1月至4月、2023年5月左右，至少二度害女童被迫吸入毒品。且經毛髮送驗檢測，發現女童體內甲基安非他命濃度為7567pg/mg、安非他命達209pg/mg。

台中地院考量，安非他命施用方式不限於口服，倘若在狹小密閉空間內燒烤毒品，空氣中可能瀰漫毒品成分。因此認定，女子以前述方式，讓女童短暫吸入，但不足認定是餵食毒品。

法院審酌，女子身為被害人母親，應善盡照顧之責任，卻為了自己施用毒品慾望，與女兒共處時施用毒品，造成女童吸入毒煙，導致年僅1至3歲左右的女童大腦、體內器官受到影響，嚴重妨害身心發展。綜上，依2個成年人對未成年人犯以非法方法使人施用第二級毒品罪，各處6年，合併應執行8年。