李乾龍座車遭裝追蹤器　尹乃菁嗆賴清德追究到底：卸任後上法院

▲國民黨副秘書長李哲華、文傳會主委尹乃菁受訪。 （圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

傳出國民黨副主席暨秘書長李乾龍的座車被裝追蹤器，國民黨文傳會主委尹乃菁今（15日）受訪表示，要正告賴清德政府，若再有發現一樣情事，一定會出動司法正義律師團追查，「賴總統，等你卸任之後，失去保護傘後，一定也會追究到底。你就等著卸任以後天天到高檢署，到法院去報到吧！」

尹乃菁說，李乾龍確實是在座車車燈的後照鏡發現追蹤器，但李乾龍很寬厚，覺得算了，因為在野黨被掌握情偵監系統的執政黨政府，不知道透過什麼樣的手段在車上裝追蹤器，司空見慣，這也不是第一次，來源也很難追查。抓到後就加強內部各項安全檢查。她說，國民黨是最大的在野黨，掌握情偵監系統檢調系統的是賴清德總統。在一個正常的民主國家，在在野黨黨公職的座車、在野黨的候選人、縣市首長候選人裝追蹤器，這是非常嚴重的事情。

尹乃菁舉美國「水門案」為例，在正常的民主國家發生此事，是足以被彈劾的。在中常會裡面，也有立委、中常委對於之前散布的名單，如立委馬文君、王鴻薇，好幾位立委被點名說要被追蹤表示非常擔心，還有鄭麗文訪問大陸期間，不管是車子，手機、訊息，其實都被情治系統監聽。

尹乃菁質疑，賴清德總統心知肚明，所有單位是不是都跟賴總統通報？要不是國民黨空前團結，做好保密工作，賴清德是否意圖要用側翼、網軍來擾亂鄭麗文訪問大陸的行程？「你不要以為我們不知道，我們都知道」。

尹乃菁重申，鄭麗文、李乾龍寬厚，覺得裝追蹤器司空見慣，反正難查到來源，但是她身為國民黨文傳會主委跟發言人，要正告賴清德政府，從現在開始一直到未來，大選期間，如果再有任何的一位黨公職、參選人、候選人、現任市長候選人，任何黨公職的車上有再被發現追蹤器的話，一定會出動司法正義律師團，會上窮碧落下黃泉，找到追蹤器到底是出現在哪裡，是哪個單位的手段。她嗆聲，「賴總統，等你卸任之後，失去保護傘後，一定也會追究到底。你就等著卸任以後天天到高檢署，到法院去報到吧！」