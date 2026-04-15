政論主持人挖坑問「還認為柯文哲清清白白」？　李貞秀秒答：當然！

記者郭運興／台北報導

前民眾黨立委李貞秀近日不滿遭開除黨籍，持續砲轟黨主席黃國昌，但她也喊話不要將此事牽扯到前黨主席柯文哲。而李貞秀今（15日）在政論節目遭主持人追問「現在判決書出來，妳還認為柯文哲清清白白嗎」？李貞秀秒答「當然，絕對清清白白，柯文哲沒有一分錢用到自己身上，而且押了一年多，押人逼供，沒有任何的對價金流」。這個發言也讓在場名嘴不滿表示「過陣子妳就會賴給清德了，跟柯文哲一樣」。

李貞秀今日再度於鏡新聞政論節目《中午鏡來講》砲轟黨主席黃國昌，但節目結尾主持人開始討論柯文哲案，先是問李貞秀「針對陳佩琪匯款244萬給兒子這件事有什麼樣的看法」？

李貞秀回應，最好了，自己最愛轉來轉去了，包括用提款卡，因為不用趕銀行三點半打烊，自己覺得這很正常。再來244萬是每年贈與額，這是很正常、合法的節稅方式，自己認為陳佩琪一家人不像她這麼奢侈，他們是不講究享受的人，錢都是留著給小孩，所以贈與給小孩這是很正當的，他們不是會貪圖享受的人，工作辛苦存下來的錢贈與給小孩再正常不過了，大家不要做政治聯想，如果是貪污款為什麼是244萬的贈與額？不是300、500萬？這就是為打而打，這廳不過去。

主持人接著提到柯文哲案判決書內容，追問「現在判決書出來，妳還認為柯文哲清清白白嗎」？李貞秀秒答「當然，絕對清清白白，這個絕對，柯文哲沒有一分錢用到自己身上，而且押了一年多，押人逼供，沒有任何的對價金流」。

同場一票名嘴不滿表示「黨主席被判一審就可以完全豁免、不被開除黨籍，這什麼皇帝啊」、「過陣子妳就會賴給清德了，跟柯文哲一樣」，李貞秀則尷尬表示「我不是黨主席，沒有權決定這個」。

▼李貞秀。（圖／翻攝自YouTube／中午鏡來講）

