白目畫面曝！紅燈硬要衝「摩西分海」穿車陣　撞翻3車釀5傷

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區中豐路、中豐路670巷口處今（15）日清晨發生交通事故，林姓騎士闖紅燈撞倒橫向3輛機車，導致包括林男等4名騎士及1名8歲男童在內共5人受傷，平鎮警消據報到場將傷者送醫治療，所幸均無大礙；4名騎士酒測值均為零。警方初判，林男闖紅燈為主要肇事原因，至於真正肇事原因則由警方調查釐清中。

有網友在網路上PO出肇事行車記錄器畫面，肇事騎士高速闖紅燈過程，引發網友撻伐，怒轟「違規垃圾都會說闖紅燈怎麼了，應該修法闖一次紅燈肇事鞭刑一鞭」等語。

▲桃園市平鎮區中豐路、中豐路670巷口處今天清晨發生林姓騎士闖紅燈撞倒橫向3輛機車事故，圖為撞擊前瞬間畫面。（圖／平鎮警分局提供）

平鎮警方指出，今天清晨7時32分許，中豐路、中豐路670巷口發生交通事故，24歲林男騎乘機車行經路口時闖紅燈，與橫向直行之3輛機車發生碰撞，因正值上班、上學尖峰，事故造成路口汽機車一陣慌亂，事故現場造成林男等4名騎士與1名8歲男童乘客受傷。

警消將5名傷者包紮後送醫治療，所幸均無大礙，員警為4名騎士酒測，酒測值均為零，至於詳細肇事原因，警方正積極調查釐清中。

▲桃園市平鎮區中豐路、中豐路670巷口處今天清晨發生林姓騎士闖紅燈撞倒橫向3輛機車事故，警方到場處理。（圖／平鎮警分局提供）

▲桃園市平鎮區中豐路、中豐路670巷口處今天清晨發生林姓騎士闖紅燈撞倒橫向3輛機車事故，圖為事故現場。（圖／平鎮警分局提供）