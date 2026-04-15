直擊／賴清德致詞前突然被電到！　第一時間反應曝

▲總統兼民進黨主席賴清德被電到。（圖／翻攝直播）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（15日）召開縣市長提名記者會，宣布提名桃園市長參選人黃世杰、新竹市長參選人莊競程。不過，總統兼任民進黨主席賴清德上台致詞時，卻發生意外插曲，他發言前動手喬麥克風，卻被靜電電到，聲音之大連直播都有收音，賴清德瞬間把手縮回並笑稱「有點靜電」，隨後繼續介紹兩位候選人。

賴清德表示，今天提名的兩位候選人一位具備法律專長，另一位擁有生醫工程專業。這兩位「縣市好人才」，了解城市未來發展和產業轉型升級，能以專業能力為桃園市和新竹市開創更好的新局勢和新風貌。他們是帶領桃園市與新竹市擺脫空白4年，再度成長的最佳市長人選。要懇請桃園市與新竹市鄉親好朋友，全力支持民進黨推薦的「縣市好人才」。

會後媒體聯訪時間，有媒體詢問，莊競程過去任台中立委，此次參選新竹市長原因為何？莊競程表示，他跟許多竹科人一樣，因為工作到新竹，在交大教書6年，接受黨的徵召去台中選立委，當然也感謝台中給予歷練的機會。

莊競程指出，這次是主席親自徵詢，「他看過我學經歷的背景、知道我跟新竹的淵源，我會用我的科技專業，把新竹市政效率再提升」。

至於黃世杰部分，原先黨內有何志偉、王義川二人有意爭取參選桃園市長，最後由黃世杰脫穎而出，是否會請二人站台？黃世杰表示，選對會徵詢時，並未特別提到候選人之間的比較，何志偉跟王義川都是好同事跟戰友，他們在桃園的耕耘有目共睹，未來會團結起來為市民爭取更多機會。

至於新竹縣長人選仍未出爐，除竹北市長鄭朝方外，傳出議員歐陽霆是另一有力人選，對此，民進黨發言人吳崢回應，選對會都有針對人選再評估，具體人選會等正式確定後再報告，時程部分，因為賴清德總統要出訪，新竹縣提名作業預計落在5月初之後。