議長盃軟網賽首度屏東登場　16議會509好手齊聚開打

▲「115年全國地方議會議長盃軟式網球錦標賽」屏東開打。（圖／屏東縣議會提供）

記者陳崑福／屏東報導

延續27年的體育盛事「115年全國地方議會議長盃軟式網球錦標賽」，今年首度由屏東縣議會主辦，於4月15日至16日在國立屏東大學民生校區光電球場熱鬧登場，共有來自全國16個地方議會、509名選手齊聚一堂，切磋球技、以球會友。

賽事於15日上午舉行開幕儀式，由屏東縣議會議長周典論親自主持開球，副議長盧文瑞共同出席揭開序幕。周典論表示，議長盃軟網賽不僅是競技舞台，更是各地議會同仁交流情誼的重要平台，期盼透過賽事促進彼此互動，深化地方合作。

議會秘書長黃道東指出，本賽事自民國88年第1屆舉辦至今已邁入第27年，過去由各地方議會輪流主辦，今年首次由屏東縣議會接棒，別具意義。此次活動也獲得屏東縣政府大力支持，並由國立屏東大學、中華民國軟式網球協會及屏東縣體育會軟式網球委員會共同協辦，展現地方攜手推動體育發展的成果。

為迎接全國各地來訪選手，主辦單位於14日晚間在東港龍興海鮮城舉辦「選手之夜」，以在地特色海鮮款待來賓，展現屏東熱情好客的一面，也讓與會人員提前感受地方文化與美食魅力。

屏東縣議會表示，透過本次賽事，除提升軟式網球運動風氣，也期望帶動全民運動風潮，歡迎民眾前往觀賽，共同為選手加油，感受運動賽事的熱血氛圍。