中埔警破獲「善信投資」詐團　攔阻790萬財損逮6車手

▲中埔警強力瓦解「善信投資」詐騙集團，6名車手落網，攔阻財損近8百萬。（圖／中埔分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣警察局中埔分局宣示打詐決心！中埔分局於去年6月接獲李姓民眾報案，稱遭假投資集團騙取新臺幣790萬。分局隨即與嘉義地檢署組成專案小組，經數月佈線追蹤，成功將盧姓、鄭姓、莊姓、林姓、李姓、石姓等6名車手一網打盡，並於今年由地檢署正式起訴，展現警方捍衛民眾財產安全、遏阻犯罪氣焰的堅定立場。

據了解，詐騙集團以「善信投資」APP 為幌子，透過網路廣告散布「穩賺不賠」、「高獲利」等話術吸引被害人入局。為規避金融機構審核，該集團採取「雙管齊下」的領款手段：

1.面交取款，指派4名嫌犯假扮投資顧問，與被害人當面點收現金，共得手760萬元。2.ATM提領，另指派2名車手持非法取得之金融卡至各處提款，共領走30萬元。



中埔分局強調，詐團最終目的就是將贓款「變現」。針對近期頻傳的「騙取金融卡」手法，警方特別提醒，民眾應嚴格保管帳戶資訊，切勿隨意租借或寄送提款卡。帳戶一旦寄出，不僅存款會遭洗劫，更會被列為「警示帳戶」導致金融功能全停，甚至須背負洗錢防制法之法律責任。警方呼籲民眾提高警覺，莫因小利毀掉一生信用。