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「超狂1行業」爽休4個月　員工領半薪！內行曝：老闆買好幾棟房

▲寒流來襲，薑母鴨、羊肉爐業者生意強強滾，帶動火鍋類蔬菜銷售量，美味又營養的茼蒿，是消費者吃鍋必點蔬菜之一，需求量大增。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲羊肉爐店家「爽放4個月暑假」。（示意圖／記者蔡佩旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

不想整年都上班的人可考慮看看！一名網友驚呼，看到羊肉爐店已經開始休息，一路放到8月才營業，讓他好奇「員工還會找工作嗎？」貼文掀起討論，不少內行人解答，店家5、6月發半薪、7月無薪，讓員工自行休息或打工；也有人直呼「適合不想一年到頭都工作的人」。

一名網友在Threads發問，看到一家羊肉爐店家寫著「本季營業至4月6日，開始放暑假了喔」，預計8月才會開門營業，對於業者豪放4個月長假的狀況，讓原PO感到驚奇不已，「員工還會找工作嗎？老闆要做什麼？」

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一次爽放4個月！適合不想整年都工作的人

底下網友熱議，「我家這邊羊肉爐老闆冬天賣羊肉爐，夏天就把店面改成娃娃機」、「我這邊有一家冰店，只開暑假前後共三個月，之後都休息」、「可能店是自己的，沒有房租壓力」、「桃園中壢大部分都是秋冬羊肉爐，春夏改賣鮮蚵吃到飽」、「通常就是夏天補貼薪水，冬天回來上班，因為淡旺季很明顯，所以管理很人性化，而且適合不想一年到頭都工作的人」。

員工薪水給付曝光！5、6月給半薪，7月無薪

也有內行分享，「我這邊薑母鴨的員工都是家族自己人，一年只賣冬天4個月，但冬天都賣到半夜2點多還是大排長龍，剩下8個月據說都四處遊玩，透天買好幾棟」、「前天問薑母鴨的員工，店面營業到4月底，員工開始休息，5至6月給半薪，7月無薪，8月回來上班，員工這3個月可以自己規劃休息或打工」、「認識家裡開羊肉爐，休息的時候人基本都在國外，樓仔厝也是一間一間買，但是開業的時候是真的蠻累的，每天早上5點半起床處理羊肉，中午休息個1、2個小時，晚上營業做到12點」。

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