立委陳冠廷攜手多部會　啟動奮起湖污水改善計畫 　

▲解決奮起湖旱季惡臭！立委陳冠廷偕跨部會現勘 啟動污水改善方案 。（圖／立委陳冠廷服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為解決嘉義縣奮起湖地區長期因污水排放引發的異味問題，立委陳冠廷於今（14）日偕同立委蔡易餘，邀集環境部、交通部觀光署、內政部、農業部林保署、國產署及嘉義縣政府等單位前往現勘。針對旱季期間當地公廁與餐飲雜排水導致的惡臭，陳冠廷要求各部會落實「源頭減量、短期清淤、長期接管」，全面提升觀光品質。

奮起湖為阿里山觀光重鎮，假日遊客數千。中和村長洪銀盛反映，旱季缺乏雨水沖刷，餐飲與公廁污水排入溝渠積水發臭，阿摩尼亞味嚴重影響森林步道遊興。陳冠廷早於今年3月總質詢即要求啟動專案，促成此次跨部會整合。

短期措施： 環境部將補助商家增設油水分離槽，並由嘉義縣環保局儘速安排清溝車上山清淤。針對車站及景區公廁，將協助設備升級以減少氣味。

長期建設： 內政部與交通部將參考「太平經驗」，規劃污水下水道系統。林保署與國產署承諾全力配合土地撥用，確保工程不因用地受阻。

配套措施： 針對竹崎鄉長曾亮哲提出的老舊建築化糞池及水源不足問題，將一併納入考量，並採分區分期施工以減少對商家的衝擊。

陳冠廷強調，奮起湖是阿里山的門戶，環境品質必須追上觀光成長速度。他將持續追蹤各部會進度，確保這座百年山城重回清新的宜居環境。