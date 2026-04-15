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幾萬元就淪陷？共諜「價碼」曝光　馬文君揭滲透國軍手法：系統性漏洞

▲▼立院外交國防委員會召委馬文君。（圖／記者李毓康攝）

▲立委馬文君。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

近年國軍不斷爆出共諜案。國民黨立委馬文君列舉了近日5項共諜滲入我國國軍案例，同時也揭露這幾案的收買金額，質疑國軍防諜機制失靈，認為這些都不是單一個案，而是系統性漏洞，批國軍連基本的保密防諜都做不到，那還有什麼國安可言，還談什麼國防戰力？

馬文君說，這起共諜滲透案涉及的層面很廣，牽扯的部隊涵蓋空軍作戰指揮部、屏東空軍聯隊、海巡署，及海軍陸戰隊無人機營等，這些都被視為國軍精銳的戰鬥部隊，也是未來作戰重要戰力，但涉案官士兵卻受金錢利誘，遭到特定人士收買洩密。

針對國軍不斷爆出共諜案，馬文君表示，從外島到本島、從退役軍人到現役官士兵，模式幾乎一模一樣，就是透過退軍人脈，學長學弟關係，再以「金錢利誘」的方式，利用弟兄資金需求做弱點，吸收人員以身試法，刺探軍中機密，而我們的部隊，卻無法做好內控及保防工作，讓共諜洩密案一再發生。

馬文君進一步列舉，近幾年，國軍發生多起共諜案，牽扯的層級有高有低，包括各單位、各軍種。她指出，包括中國「臥龍會」吸收退現役軍人洩密案，中共情工組織「臥龍會」吸收欠債的陸軍方姓退役、黃姓現役中士，以代償30多萬元債務等代價，要求拍攝投降影片並刺蒐軍事機密。

馬防部孫姓中士洩密案，陸軍馬防部孫姓中士受中共情治人員利誘，以6萬元的報酬，向對岸提供國家機密、軍事機密等相關資料。空軍攔管官洩密案，前空軍戰術管制中心許姓攔管官，以22萬多元代價，向退役史姓飛官，提供空軍演訓書面資料，包括雄風三型反艦飛彈的作戰運用及軍事資料。

澎防部蔡姓士官刺探軍機案，蔡姓上士因財務缺口，遭中共情工人員利誘吸收，刺探「極機密」等級之作戰計畫等，不法獲利約104萬元。劉姓退役上校組織洩密案，空軍退役劉姓上校，遭中國情治單位吸收，在台成立組織吸收6名校級軍官為中共刺探軍情。

馬文君認為，這不是單一個案，而是系統性漏洞！令人擔憂的是，這些共諜案往往不是部隊主動查到，而是透過外部情資及線索曝光才被查獲。而國防部一有共諜案，都以「個案處理」、「加強部隊教育」、「人員已汰除」為由處理，但結果呢，共諜案一件接一件，一件比一件嚴重，層級越來越高，牽扯人員越來越多，洩漏的資訊越來越機密，如果我們國軍連基本的保密防諜都做不到，那還有什麼國安可言，還談什麼國防戰力？

馬文君說，當國軍基層會為了幾萬元報酬以身試法，出賣國家，洩漏軍事機密之時，行政院、國防部卻還對國軍加薪加給斤斤計較；當總統賴清德提出1.25兆特別預算，卻仍不願多花幾百億為國軍加薪、改善軍人待遇，這就代表賴政府口中的支持國軍、挺國防都是空話。 

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