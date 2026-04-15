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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭習會落幕　鄭麗文著「全黑中山裝」：賴清德我等你出訪回來談

▲▼國民黨主席鄭麗文中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝

▲國民黨主席鄭麗文中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文率團到中國訪問，10日和中共總書記習近平展開鄭習會並順利落幕。鄭麗文今（15日）主持國民黨中常會時表示，自己特別身穿全黑中山裝，這是在抵達中山陵之前，一間廣東華人禮服公司特別製作送給的禮物，因此特別穿來主持常會。她最後還又向賴清德總統喊話，一起為國內的憲政僵局，朝野坐下來對談，「麗文可以等你出訪回來！就算你不願意談兩岸，那麼國內的憲政僵局也片刻都不應該再耽擱。這麼多重要的法案必須推行。」

鄭麗文說，這一代的我們更應該摒除掉任何無謂的政治障礙，讓下一代兩岸的年輕人可以勇敢追夢，追求屬於他自己的獨特夢想。而這中間可能對人類所做的貢獻，會遠遠超乎我們這一代人所有的想像。她說，這是當兩岸和平、當兩岸關係穩定時，帶給所有台灣人的訊息，也是帶給全世界的訊息。中共中央台辦被授權所宣布的十項兩岸友好的政策，更是希望深化跟惠及所有的台灣同胞。

鄭麗文表示，「所以我才說事情一件一件做，路一步一步走。麗文願意重申，我們跨出了成功的穩健第一步，後面還有99步，我們必須堅定地走下去。讓所有的台灣人民都能夠享受到和平帶來的紅利，這是我們最大的願望。」她強調，這次訪中行要向全世界與台灣人了解，台灣的戰略價值是非常獨特、不可取代的，但台灣也不應被窄化、矮化。在兩岸關係裡，台灣可以扮演主動的角色，取得話語權，而不是只能淪為地緣政治大國博弈的籌碼、棋子，而是可以締造區域的和平穩定。

談話間，鄭麗文再度讚揚中國領導人習近平，並認為兩岸不管過去經歷了什麼，所有的分歧都可以透過對話來化解，所有的事情都好商量。這就是一個善意、誠意的展現。這幾年不斷螺旋上升的惡意，導致全世界對兩岸「兵凶戰危」的高度焦慮，現在終於得到緩解，證明我們可以選擇一條完全不同的道路，兩岸並非走向自我毀滅的戰爭意圖。

鄭麗文指出，兩岸的事務絕對不是國民黨的專利，「我們願意打前鋒，在荊棘滿布、沒有人相信的時刻，勇敢地踏出第一步。」路是人走出來的，所以非常地期待台灣不分朝野，團結一起為共同目標努力。因此，再一次誠懇地希望民進黨執政當局、賴清德總統，放下個人的成見、得失，「如果國共兩黨都可以坐下來談，為什麼民進黨跟在野黨不能夠坐下來面對面地溝通？」

最後，鄭麗文更喊話賴清德，「麗文可以等你回來，就算你不願意談，但國內的憲政僵局片刻都不該再耽擱！」國民黨非常誠懇地向民進黨遞出橄欖枝，也希望民進黨的朋友們、賴清德總統能夠看見、聽見她誠摯的、12萬分的誠意。讓台灣的民主可以繼續地深化、鞏固，順利地運作下去。如果總統真的在乎、愛護台灣的民主成就，就請不要再做傷害台灣民主的事情。

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