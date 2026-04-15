又爆走！李貞秀節目槓上于北辰　還稱「柯文哲沒排斥大家上綠媒」

▲李貞秀槓上于北辰。（圖／翻攝自YouTube／中午鏡來講）

記者郭運興／台北報導

中配立委李貞秀遭民眾黨開除黨籍後，近日來已連上多個節目砲轟黨主席黃國昌。今（15日）李貞秀再度現身政論節目，同場來賓于北辰先是大酸「民眾黨是第一個把陸配趕出國會的」，李貞秀則反駁「是黃國昌」，于北辰則繼續說「民眾黨啦」，後續又提到李不適合當立委，李貞秀隨即反擊「公然歧視陸配」，兩人爭辯數分鐘，李貞秀直言，這就是柯文哲為什麼從來沒有排斥大家上綠媒，柯文哲從來都鼓勵她，有節目就上，不管顏色。

李貞秀於政論節目《中午鏡來講》表示，自己想要澄清民眾黨不等於黃國昌，台灣民眾黨是柯文哲創辦的，也是中華民國史上第一個給陸配參政機會、走進國會的創黨人。

同場來賓于北辰先是大酸「也是第一個把陸配趕出國會的」，李貞秀隨即反駁「那是黃國昌、那是黃國昌」。于北辰則繼續說「民眾黨啦，是民眾黨」！

李貞秀表示，所以黃國昌對不起柯文哲、對不起民眾黨、對不起支持者，為了什麼原因要這樣欺負一個陸配，這麼欺負到底，睜眼說瞎話、證據拿不出來，由幾個人口徑一致列出一份栽贓的事情，今天只有自己一個說有講其他話，結果其他四個人沒有任何一個幫忙作證。

于北辰表示，自己還是堅持李貞秀不適合當立委，但是言論自由必須受到保證，黃國昌把柯文哲一心一意安排進立法院的陸配趕出去，柯文哲繼續讓黃國昌惡搞下去，會滅黨。

此話一出，惹怒李貞秀，她也開嗆「剛剛將軍（于北辰）就是公然的歧視陸配，說什麼陸配不能當立委」，兩人隨即爭辯起來，于北辰則回擊「妳沒有放棄國籍不能當立委，妳可以把身分證剪掉啊，妳要公開跟我講一遍中華人民共和國是匪偽組織，兩岸發生戰爭妳站在哪一邊？」

李貞秀也回應，「早就都剪了啊，我不需要去罵啊，我是大陸的女兒，沒有得罪到我為什麼要罵別人？發生戰爭絕對站在中華民國，我的孩子在這裡，但今天大陸對台灣怎麼樣了嗎？我的孩子當然守護中華民國」。

面對于北辰不停插話，李貞秀也直言，自己可以講完嗎？這就是柯文哲為什麼從來沒有排斥大家上綠媒，柯文哲從來都鼓勵她，有節目就上，不管顏色，大家看柯文哲是個多大肚、氣量多高的人，不像現在黃國昌動不動批評還去上綠媒。