日本武器出口大解禁！菲律賓、波蘭搶合作　軍火市場版圖恐重洗

▲日本陸上自衛隊第一空降旅2026年1月在千葉縣船橋市習志野演習場進行新年軍事演習，10式戰車加入。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

受到美國總統川普對盟友安全承諾態度搖擺影響，日本正加速推動戰後最大規模的軍售政策鬆綁，引發包括波蘭、菲律賓在內多國高度關注。隨著全球軍事需求因烏克蘭與伊朗戰事持續升溫，日本有望躍升為新一波軍備供應鏈關鍵角色。

根據《路透社》，日本首相高市早苗近期拍板放寬武器出口規則，執政黨已於本週通過相關方案，政府最快本月內正式實施。此舉被視為振興日本國防產業的重要一步，也象徵這個長期奉行和平主義的國家，正逐步走出戰後限制。

儘管日本過去對軍火出口高度保守，但其防衛預算規模不容小覷，今年高達600億美元，已具備生產潛艦、戰機等先進裝備的完整產業鏈。隨著政策鬆綁，日本企業也迅速卡位。東芝與三菱電機均已擴大招募與產能，三菱電機更直言「各方提案正從四面八方湧入」，並在倫敦、新加坡增設人力以推動海外業務。

在潛在訂單方面，日本政府優先考慮向菲律賓出口二手巡防艦，甚至後續不排除出售飛彈防禦系統。菲律賓目前正與中國在南海對峙，軍備升級需求迫切。此外，波蘭也積極尋求合作，雙方可在反無人機、電子戰等領域互補軍備缺口。有波蘭外交官指出，「日本加入後，有些瓶頸可以被突破」。

歐洲國家同樣看好這波機會。一名歐洲外交官直言，日本政策轉變有助於降低對美國武器的依賴。長期以來，美國軍售常因交付延誤與成本上升引發不滿，加上川普曾威脅退出北約、甚至提出入侵格陵蘭等爭議言論，讓盟友對單一依賴風險更加警惕。

事實上，日本放寬軍售限制並非一蹴可幾。早在十多年前，已故前首相安倍晉三便開始鬆動出口禁令，希望透過與盟友共同研發武器來制衡中國軍力。然而，由於致命武器出口仍受限制，相關發展一度停滯，企業也對海外市場持觀望態度。

▲日本首相高市早苗。（圖／路透）

如今高市早苗在選舉大勝後，擺脫過去公明黨在聯合政府的掣肘，進一步推動改革，希望帶動企業擴產，支撐日本大規模軍備擴張。不過，企業內部仍存在疑慮，例如部分同時經營消費產品的企業擔心軍售影響品牌形象，但也有業者態度轉變，認為「聲譽風險已不如過去那麼嚴重」。

然而，日本仍預計維持對戰區出口的嚴格限制，但即便如此，烏克蘭也嗅到商機，計畫在東京成立日烏無人機產業聯盟，搶搭技術合作浪潮。

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）統計數據，過去美國長期壟斷全球軍備供應，日本高達95%的武器進口仰賴美國。但隨著供應鏈壓力與地緣政治變化，日本正試圖建立「不依賴美國」的區域防衛體系。

專家指出，日本軍工產業規模已與南韓、德國等國並列，潛力不容忽視。一名業界人士形容，日本「長期因二戰處於某種冷凍狀態」，但如今正逐步回到全球軍事與政治舞台的核心位置。