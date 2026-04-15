李貞秀痛失立委開撕民眾黨　陳宥丞籲：不要再當恐怖情人

▲民眾黨中評會委員、民眾黨台北市議員陳宥丞。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

前民眾黨立委李貞秀因遭開除黨籍而喪失立委資格，接著頻頻登上綠營媒體的政論節目通素黨內機制不公，更點名黨主席黃國昌、秘書長周榆修及黨團主任陳智菡等人要置她於死地。對此，身兼中評委的議員陳宥丞今（15日）呼籲，李貞秀不要再與魔鬼為伍、不要再當恐怖情人，「不要為了個人主觀情緒，繼續造成黨內撕裂」。

針對李貞秀近期不斷上節目放話攻擊民眾黨，身兼中評委的議員陳宥丞坦言，他個人感到相當難過，以中評委身分來說，中評會2個多小時討論，並有李貞秀親自署名的客觀證據，如同她在綠媒上所說，有人要為了她的辭職，付出她的薪水代價；但以個人身分來說，李貞秀曾與民眾黨一起站在街頭奮戰，向執政黨發出怒吼。

陳宥丞表示，李貞秀在理智的時候，深知中華民國與民眾黨存在的意義和價值所在；可是當她有情緒時，就像失控列車不小心開地圖炮，炸傷了最希望最保護她的民眾黨員跟支持者。

陳宥丞指出，李貞秀理性上知道可以覆議、申訴甚至是司法救濟，卻選了一條看起來最快，但最傷害她自己與民眾黨的道路。陳呼籲李貞秀，不要再與魔鬼為伍、不要再親痛仇快、也不要再當恐怖情人，「不要為了個人主觀情緒，繼續造成黨內撕裂」。

黨團主任陳智菡也補充，很遺憾，李貞秀對她的抹黑攻擊已不是1、2次，但她會繼續做好自己工作。誠摯盼望李貞秀在上綠營節目時，面對那些曾經質疑她雙重國籍的綠營民嘴，也應據理力爭，捍衛陸配權利。