「看見玉山」影像徵集活動即起開跑　評選30件傑出作品

▲臺21線觀山停車場眺望玉山主峰。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

海拔3952公尺的玉山為臺灣最高峰，不僅形塑臺灣壯麗的地理景觀，也深植於歷史與文化記憶之中；玉山國家公園管理處表示，即日起推出「看見玉山-多視角之美」影像徵集活動，管理處長鄭瑞昌邀請全民接力記錄其長年凝視與守望台灣的巍峨身影。

玉管處表示，天氣晴朗時從臺灣中部與西南部平原、丘陵乃至城市遠望山巒綿延起伏，其中尖挺突出的巔峰往往就是玉山，有時於高速公路、快速道路或臺灣高鐵沿線向東眺望，也都有機會在群山之上發現玉山身影，於不同地景中展現多元樣貌。

▲南投縣信義鄉豐丘抬頭望見的玉山主峰及北峰。

鄭瑞昌指出，玉山不僅是臺灣之巔，更是北回歸線軸帶上最高峰的「北回之巔」，極具海拔垂直變化造就高度生物多樣性；本次活動特別強調「視角」的多樣性，除了畫家、作家筆下從西半部平原出發的感性，或於生活周邊抬頭眺望玉山的日常，更鼓勵民眾從其他南部、東部視角，或出遊休憩停駐之際，捕捉玉山與群峰並肩、矗立雲海之上的壯闊景

象。

本次投稿作品不限拍攝器材與拍攝年代，無論使用相機、手機拍攝，或提供舊照片掃描檔皆可參加，並搭配抽獎活動，只要投稿即有機會獲得精美宣導品；玉管處另將評選30件具備獨特視角與地景精神之作品，每件提供5000元圖片使用費，讓屬於自己「看見玉山」的時刻和影像，成為推廣國土美學的重要一環。

活動資訊

收件日期：即日起至5月31日止

投稿連結：https://reurl.cc/ovLQ6l