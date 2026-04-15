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立榮航空「澎湖花火節秘境」遊程開賣　機加酒限量95折優惠

▲▼澎湖花火節。（圖／立榮航空提供）

▲澎湖花火節。（圖／立榮航空提供）

記者周湘芸／台北報導

立榮航空今宣布，與長汎假期推出2026年「澎藍心動．跳島秘境遊」澎湖特色行程，將深入平時較難抵達的東北海小島，並結合與《七龍珠Z》聯名的海上花火節遊程，每人14,999元起，另針對自由行「機+酒」推出限量95折優惠。

立榮航空表示，長汎假期鎖定年輕族群推出「澎藍心動．跳島秘境遊3日」團體行程，跳脫常見的大眾打卡路線，安排前往澎湖最北端的無人島「目斗嶼」，欣賞黑白相間的燈塔跟果凍海，並登上曾入選全球十大秘密島嶼的「虎井嶼」，還可在澎澎灘體驗SUP立槳活動，每人14,999元起。

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立榮航空指出，2026年澎湖國際海上花火節將於5月4日至8月25日登場，今年最受注目的焦點就是悟空、神龍等經典角色將躍上夜空，全島也同步設置《七龍珠Z》大型主題公仔與打卡點，此次遊程也規劃花火觀賞體驗。

立榮航空也說，自由行旅客也可透過立榮假期的澎湖「機+酒」組合，台北、台中、嘉義、台南、高雄皆可出發，3天2夜3,846元起，結帳時輸入折扣碼「PENJOY26」，可享單筆訂單95折優惠，限量200組。

另外，華信航空針對澎湖花火節也推出機+酒3日5,900元起，另贈「高空花火景觀席」或機車24小時，入住指定飯店再享早餐及來回接送。

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