從CPR到骨針技術全面升級　南消打造高效救護團隊

▲台南市消防局第五大隊辦理EMT複訓課程，強化救護專業能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

救護現場，每一秒都在與時間拔河，為強化第一線救護量能，台南市政府消防局第五大隊於4月13日及15日辦理初級與中級救護技術員（EMT-2）複訓課程，導入最新國際急救指引與院前醫療觀念，全面提升到院前緊急醫療服務品質。

消防局第五大隊指出，本次複訓以實務應用為核心，針對第一線救護人員進行系統性訓練與能力驗證，課程涵蓋呼吸道處置、現場安全管理及救護品質提升策略，並結合臨床情境演練，強化應變能力。

此次課程同步導入美國心臟協會（AHA）2025年急救指引重點，包括異物梗塞處置優先「拍背」、嬰兒CPR改採單手或環抱法取代傳統兩指壓胸，以及使用AED搶救女性患者無需脫除胸罩等新觀念；另在醫療處置上，仍以靜脈通路為首選，骨內注射則作為替代方案。

此外，課程亦針對院前輸血、院外醫療處置及骨針技術等進階議題進行專題研討，提升救護人員在高風險情境下的判斷與處置能力，使救護車不再只是運送工具，而是能即時介入的「行動急救單位」。

在技能驗證方面，訓練結合實作與測驗機制，實施自動給氧甦醒器操作及ETCO₂（末端二氧化碳監測）應用認證，透過標準化評核，確保每一位救護人員在關鍵時刻都能精準執行急救流程，提升整體救護成功率。

消防局長楊宗林表示，隨著緊急醫療需求持續增加與案件型態多元化，持續精進專業訓練已成為關鍵，透過定期複訓與導入最新醫療知識，讓救護人員能在第一時間為患者爭取最大生機。



消防局第五大隊大隊長陳坤宗指出，未來將持續結合國際急救趨勢與在地實務需求，優化訓練內容與流程，全面提升台南市到院前緊急醫療服務量能，守護市民生命安全。