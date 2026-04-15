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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

宏國新政府上任至今未派駐中大使　外交部：美國等國協助台宏復交

▲▼立法院外交及國防委員會邀請外交部次長陳明祺報告「美伊戰爭情勢發展對亞太戰略局勢及經濟安全之影響」，併請國家發展委員會列席，並備質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲外交部次長陳明祺（右）。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

宏都拉斯2023年與台灣斷交，改與中國建交，而現任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）在競選期間，曾表態與台灣復交。國民黨立委徐巧芯今（15日）關切復交進度，「我們會不會被騙？」外交部次長陳明祺認為，機率不高，這是競選時承諾，且美國等很多國家也在協助台宏復交。針對宏都拉斯與中國的互動，外交部拉美司長韓志正表示，宏國前駐中國大使在1月26日就已經跟前政府一起辭職，目前還沒有任命新的大使。

立法院外交及國防委員會今（15日）邀請外交部、經濟部報告「美伊戰爭情勢發展對亞太戰略局勢及經濟安全之影響」，併請國家發展委員會列席，並備質詢。國民黨立委徐巧芯質詢時關切台灣與宏都拉斯復交進度，為何遲遲到今日仍無相關進度，只看到新聞媒體有不斷放話？

外交部次長陳明祺表示，雖然宏都拉斯跟中國建交時間不長，但外交部現在得到訊息是，宏都拉斯新政府不完全了解前任政府與中國簽下多少相關協議，要盤點前政府留下的「地雷」，因此宏都拉斯方面推展得很謹慎，也請我方稍安勿躁，我國當然也會一起跟宏都拉斯開誠布公地互動。

徐巧芯追問，「我們會不會被騙？」陳明祺認為，機率不高，因為這是競選時承諾。徐巧芯再問，有什麼理由依據？因為很多人競選承諾也沒有做到，不可能全然相信別人說的都是真的，如果總是這麼天真，外交要怎麼前進？陳明祺表示，台宏雙方持續有在互動溝通，同時還有包括美國等很多國家協助台宏復交，我國在很多時候與美國有良好互動溝通，宏國主要政治領導人也有機會跟美國接觸。

徐巧芯也關切，宏國跟中國目前交往狀況為何，是暫停還是交往密切？外交部拉丁美洲及加勒比海司長韓志正回應，宏國前駐中國大使在1月26日就已經跟前政府一起辭職，目前還沒有任命新的大使。

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