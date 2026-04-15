【廣編】植物蛋白新世代來了！桂格「純植蛋白奶」獨家高效上市

▲桂格全新「純植蛋白奶原味(燕麥風味)」上市。

圖、文／桂格提供

植物蛋白市場持續成長，也帶動即飲型產品需求增加。穀物營養專家桂格推出全新「純植蛋白奶」燕麥風味，每份提供15g高蛋白質，可以滿足一餐1/2蛋白質，提供大豆、燕麥與豌豆3重優質植物蛋白與9種必需胺基酸，並導入日本專利Amino-L40，以小分子設計提升蛋白質吸收效率，爲植物奶市場再添生力軍！

相較於市面上多以單一黃豆為主的植物蛋白產品，桂格純植蛋白奶打破單一來源限制，在黃豆提供的高含量植物蛋白基礎之上，加上豌豆蛋白口感清爽、及燕麥蛋白β-葡聚醣(膳食纖維)與營養層次， 3重植物蛋白的來源特性互補，讓整體營養組合更勝單一黃豆。

桂格純植蛋白奶採用獨家水解技術，無添加糖的前提下釋放穀物本身自然甜味，口感更順口，這次推出燕麥與杏仁果雙口味，杏仁果風味採用原粒研磨，強化堅果香氣與層次感，提供不同飲用偏好選擇。

桂格純植蛋白奶4月10日起於全台通路陸續上市，超商、超市與量販各大通路皆可購買，其中375ml規格4月15日於全家超商限定販售，至5月26日止推出嚐鮮價任選兩件55元；936ml規格推出優惠價70元，輕鬆嘗試植物蛋白補充的新選擇。

