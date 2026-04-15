20歲女國道開到恍神！擦撞路肩故障車...賓士休旅180度翻覆

記者陸運陞／新北報導

國道1號北上27.7公里三重路段，今天（15日）早上發生一起車輛翻覆事故。當時一部小貨車行經事故地點時，突然發生故障停靠於路肩，駕駛賓士休旅車的女子，恍神未注意與貨車發生擦撞，導致雙方都受傷，由救護車送醫治療後已無大礙，詳細肇事原因，仍待警方進一步釐清。

▲廖女駕駛賓士休旅車，因恍神擦撞路肩的故障車翻覆。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，在保全公司服務的57歲李姓男子，今天早上11時許，開車沿著國道1號北上，行經27.7公里三重路段時，突然發生故障隨即停靠於路肩，並坐在車上等待救援。從後方開賓士休旅車的20歲廖姓女子，疑似恍神未注意車前狀況，行駛在外側車道時，與李男的貨車發生擦撞，隨即翻覆於外側車道路中。

▲李男所駕駛的貨車發生故障，停靠於路肩遭擦撞。（圖／記者陸運陞翻攝）

警消人員到場，現場並未有人員受困，而李男則頭部、肢體有外傷，但意識還算清楚，由救護車送往醫院治療，但途中卻出現昏迷狀況，目前正在醫院搶救中，而肇事的廖女，經檢測並未發現酒駕情況，並表示不需送醫，確切肇事原因，仍待後續進一步調查釐清。

▲廖女受輕傷不須送醫，而李男突然昏迷送醫觀察。（圖／記者陸運陞翻攝）