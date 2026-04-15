屏東南榮國中全國音樂賽奪14獎　團體個人雙特優

▲南榮國中在114學年度全國音樂比賽奮得14項大獎 。（圖／南榮國中提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣南榮國中在114學年度全國音樂比賽，在團體與個人項目表現突出，團體賽勇奪3項「全國特優」、6項「全國優等」，個人賽則再添1項「全國特優」、4項「全國優等」，總計斬獲14項大獎，成果豐碩。

其中，行進管樂團演出《南榮慶典組曲》，改編自柴可夫斯基《胡桃鉗組曲》，以磅礡樂聲搭配整齊行進與多變隊形，融合國慶演出元素，展現音樂與視覺兼具的舞台魅力，深獲評審青睞。

鄉土歌謠臺語組則以〈掠毛蟹〉與〈阿爹的飯包〉，透過溫潤歌聲詮釋臺灣早期生活情景與親情連結，並結合舞蹈個人組特優得主林芷儀的優雅演出，成功奪下「全國特優」。

此外，口琴四重奏首次參賽即奪特優，以〈清晨時分，我穿過原野〉與〈台灣素描〉展現細膩音色與高度默契；室內管樂、國樂合奏、絲竹室內樂、女聲合唱、口琴合奏及舞蹈等項目亦表現不俗，榮獲多項優等肯定。

榮獲舞蹈個人組特優的林芷儀表示，歷經無數次練習與跌倒，終於站上全國舞台，雖比賽時一度緊張，但仍調整節奏順利完成演出，並感謝師長一路指導與支持。

校長吳淑惠指出，學校長期推動學科與藝文並重，透過多元課程培養學生自信與表現力，未來將持續深耕藝術教育，提供更多資源與舞台，培育優秀人才，讓學生持續在各項競賽中發光發熱。