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熱心企業挺台南！第2輛救護車投入　永康急救量能再升級

▲將寶實業捐贈第2輛救護車，台南市政府舉行捐贈典禮。（記者林東良翻攝，下同）

▲將寶實業捐贈第2輛救護車，台南市政府舉行捐贈典禮。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局15日舉行救護車捐贈典禮，將寶實業股份有限公司董事長許益齊繼2024年10月首次捐贈後，再度捐出第2輛救護車，持續以實際行動回饋社會，強化地方緊急救護量能。

▲將寶實業捐贈第2輛救護車，台南市政府舉行捐贈典禮。（記者林東良翻攝，下同）

本次捐贈典禮由消防局長楊宗林代表受贈，並邀請副市長姜淋煌到場見證。台南市政府消防局指出，永康區目前人口已達23萬5千餘人，是全市人口最多行政區，救護需求相對龐大，此次新捐救護車將配置於鹽行分隊，直接投入第一線救護勤務，提升大永康地區緊急應變能力。

▲將寶實業捐贈第2輛救護車，台南市政府舉行捐贈典禮。（記者林東良翻攝，下同）

副市長姜淋煌表示，許益齊董事長年輕有為，長期投入公益令人敬佩，將寶實業連續捐贈救護車，不僅展現企業回饋社會的責任，也為台南醫療救護體系注入重要資源，實質提升急救品質，讓市民生命安全更有保障。

▲將寶實業捐贈第2輛救護車，台南市政府舉行捐贈典禮。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林指出，面對高齡化社會與日益增加的救護需求，救護車與相關設備的強化至關重要。企業的善舉，等同為第一線救護人員提供堅實後盾，新車進駐後將有效減輕勤務負擔，提升整體救護效率。

▲將寶實業捐贈第2輛救護車，台南市政府舉行捐贈典禮。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲也強調，台南市自縣市合併以來快速發展，救護需求持續攀升，自111年起救護車出勤件數已連續4年突破10萬件，114年更達10萬9319件，平均每輛救護車每年出勤近1800次。在高強度勤務下，市府團隊仍持續精進，顯示民間捐贈資源已被有效運用。

▲將寶實業捐贈第2輛救護車，台南市政府舉行捐贈典禮。（記者林東良翻攝，下同）

在救護成效方面，消防局指出，到院前心肺功能停止（OHCA）急救成功率，已由105年的23%提升至114年的35.38%，108年至114年間成功搶救超過3300人，其中逾600人完全康復出院；另急性心肌梗塞（STEMI）救治方面，透過全面配置12導程心電圖機，114年已成功篩檢出115名患者並即時送醫，顯著提升存活機率。

除了硬體提升，台南市在救護專業上也持續精進，109年至114年間培育7位「十大傑出救護技術員」，並於114年代表台灣參加亞洲緊急醫療救護協會（AAEMS）競賽榮獲第3名，展現國際級救護實力。

▲將寶實業捐贈第2輛救護車，台南市政府舉行捐贈典禮。（記者林東良翻攝，下同）

消防局表示，此次新車「鹽行92」加入，將成為鹽行分隊重要戰力。市府未來也將持續結合民間力量，精進設備與技能，共同守護市民生命與健康。

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