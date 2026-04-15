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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台商捐款風暴！蕭旭岑盼馬英九還清白　馬辦：若有錯要調查清楚

▲蕭旭岑出席中常會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨副主席蕭旭岑。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

馬英九基金會日前突切割馬英九幕僚蕭旭岑（現任國民黨副主席）、王光慈，指2人「違反財政紀律」，接受台商捐款而無紀錄等，董事會近日已決議成立調查小組。蕭旭岑今（15日）指出，事後想要求見馬英九，「他也不接見我。」自己非常願意接受調查，若有不法情事他接受被移送司法，但調查若非如此，也希望馬英九基金會跟前總統馬英九能還他清白。馬辦下午回應，如果當事人沒有犯錯，就應該還他們清白，如果當事人有錯，就應該把事情徹底調查清楚。

談及近期馬英九基金會風波，蕭旭岑接受媒體專訪表示，自己事後想要求見馬英九，「他也不接見我」，以為跟著馬英九十幾年了，從總統府到基金會，至少馬英九會聽他說明，但很可惜沒有，所以希望盡快到調查小組說明情況。

蕭旭岑說，知道最近坊間對他私下很多指控，但他行得正、坐得直，並駁斥所謂收受台商捐款，「我這兩年到大陸交流全都是學生交流，跟我去最多次的是文化大學新聞系教授莊伯仲，可以問莊，莊可以證明，也可以去問台商有沒有這樣的事情。」

蕭旭岑說，如果調查結果認為他確實違法，要移送司法（調查），自己絕沒有第二句話，但如果調查結果不是這樣，「希望馬英九基金會還我清白，希望馬英九還我清白。我可以忍很多事情，但清白是一個人的生命，這是對人格很大的傷害，所以我不能認同。」

對此，馬辦下午指出，針對蕭旭岑今天受訪內容，馬英九董事長在4月13日就已公開說明，調查的原則是秉持勿枉勿縱，公正公平的精神，如果當事人沒有犯錯，就應該還他們清白，如果當事人有錯，就應該把事情徹底調查清楚。

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