71歲媽載38歲女兒買便當出事　車頭偏離失控撞柵欄險墜橋

記者吳世龍／高雄報導

高雄市鳳山區今日中午發生一起高齡駕駛人自撞的交通事故。一名71歲的吳姓婦人駕車載著女兒行經鳳捷路時，疑因車輛失控衝破路旁柵欄，連人帶車墜落至下方的立德路。警方與救護人員接報後迅速抵達現場，所幸車內兩人僅受輕傷，送醫治療後已無大礙。

▲▼吳姓婦人駕車載著女兒行經鳳捷路時，疑因車輛失控衝破路旁柵欄，連人帶車墜落至下方的立德路。（圖／記者吳世龍翻攝）

鳳山分局於今日上午11時50分許接獲通報，指鳳捷路與環河東街口發生交通事故。據初步了解，71歲的吳姓婦人當時開車，載著38歲的李姓女兒，沿鳳捷路南往北方向行駛，準備去買午餐，行經環河東街口準備右轉時，吳婦自稱車輛突然失控，先是強力撞破路旁的防護柵欄，隨後整輛車翻落至下方落差處的立德路上，巨大的撞擊聲響引起路人側目。

事故發生後，吳姓婦人與其女兒均感到頭部、手部輕微擦挫傷，神情相當驚恐。救護人員隨即將受傷的母女送往長庚醫院救治，所幸兩人意識皆保持清醒，並無生命危險。警方於現場針對吳婦實施酒精濃度檢測，酒測值為0mg/L，確定並無酒後駕車的情形。

警方初步研判，本起事故疑似為駕駛人未注意車前狀況所致，至於詳細的肇事原因與車輛失控的具體細節，仍有待進一步調查釐清。警方呼籲，高齡駕駛人開車時應加倍留意身體狀況與車輛性能，且行經路口轉彎時必須減速慢行，並隨時觀察周遭環境與路況，以確保自身及其他用路人的安全。