李貞秀嗆「不會讓黃國昌把民眾黨變時力第二」　王婉諭超酸回應

▲前民眾黨立委李貞秀。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

前中配立委李貞秀遭開除黨籍、立委身分也遭剝奪，黨主席黃國昌指控，李不只一次要錢。對此，李貞秀則反擊，自己不要民眾黨、柯文哲一分錢，並怒指就是黃國昌主導要她離開，「我不能讓民眾黨變成時代力量第二」。對此，時力黨主席王婉諭表示，投機、貪腐、黑白紅不分的民眾黨不會變成時力，「李貞秀想說的應該是，民眾黨不能像過去時代力量一樣，變黃國昌一人的工具，這一點，我完全同意」。

李貞秀透露，誰可以開除她照黨章，但最多就是停權2年，自己如果做到8月第一個會期做完，就會坦然辭職，為了保護民眾黨，這樣大家都好看，可是如果今天這個壞人要幫民進黨把她這塊石頭搬走，這個壞人就要付出代價、承擔後面的錢，這個自己有講。

李貞秀表示，秘書長周榆修也跟她說過「這樣子立法院沒辦法推動」，自己則回應「你到底是民眾黨還是民進黨的秘書長，今天是民進黨在毀憲亂政，為什麼要附和民進黨把我這塊石頭搬走」？現在就是黃國昌主導要她離開，自己不會傷害民眾黨，如果她去告民眾黨還是人嗎？所以沒有要做這件事情，但黃國昌跳出來，我要讓大家知道「我不能讓台灣民眾黨變成時代力量第二」。

對於李貞秀說「不能讓民眾黨變成時代力量第二」，王婉諭表示，做為時代力量的黨主席，她必須澄清，投機、貪腐、黑白紅不分的台灣民眾黨，再怎麼樣，都不會變成時代力量。

王婉諭指出，李貞秀真正想說的應該是，台灣民眾黨，不能像過去的時代力量一樣，變成黃國昌一個人操控的工具，「這一點，我完全同意」，「過去黃國昌控制的時代力量，就是現在的民眾黨」，現在沒有黃國昌的時代力量，已經走在自己的路上，不可能變成民眾黨。