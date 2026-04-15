劍湖山飯店爆疑似食物中毒！70名師生就醫　衛生局鎖定晚餐採檢

記者游瓊華、黃資真／雲林報導

桃園平鎮國中日前舉辦畢業旅行，14日入住劍湖山渡假大飯店用餐後，卻傳出陸續有學生發生嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀，根據雲林縣衛生局統計，總計69名學生、1名老師分別到醫院與診所治療，目前已採集晚餐留樣檢體，與2名患者糞便檢體，分送食藥署及疾管署檢驗。

▲平鎮國中畢業旅行入住雲林劍湖山渡假大飯店，總計70名師生不適就醫。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）



劍湖山渡假飯店協理陳冠錫說明，平鎮國中師生於14日下午抵達劍湖山世界，並入住劍湖山渡假大飯店，晚間6點多在飯店1樓宴會廳用餐，結束後前往樂園進行團康活動，10點就寢，凌晨1、2點左右就有4位同學表示有想吐、肚子痛症狀。

早上7點多師生再到宴會廳用餐，仍陸續有同學表示有嘔吐感，因此和旅行社協助將身體不適的師生送醫，下午1點左右學生們陸續返回飯店。

陳協理指出，第一時間發現疑似食物中毒問題後，立刻主動通報雲林縣衛生局，衛生局馬上派員到飯店進行食材採樣，所有東西都有檢體留存，也有採集學生檢體帶回檢驗，約兩個禮拜後檢驗報告才會出爐，後續會跟旅行社持續關心師生返家的後續狀況。

雲林縣衛生局說明，15日上午9點44分接獲劍湖山渡假飯店協理來電，平鎮國中有581位學生、26位師長及25位工作人員於昨天下午進園作戶外教學，晚間在飯店宴會廳用餐後，今天凌晨1、2點陸續傳出有學生身體不適，直到早上統計共有70人不適就醫，其中44位學生、1位老師至成大斗六分院就醫，另外25位學生到古坑某診所就醫，症狀改善後都回到飯店休息，且採集1件昨天晚餐的留樣檢體，及2位患者糞便檢體，分送食藥署及疾管署檢驗，調查釐清原因。