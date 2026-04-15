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台電80週年拚深度節能　屏東攜大用戶降載省電

▲台電屏東區營業處15日舉辦大用戶座談會。（圖／台電屏東區處提供）

▲台電屏東區營業處15日舉辦大用戶座談會。（圖／台電屏東區處提供）

記者陳崑福／屏東報導

台電屏東區營業處15日舉辦大用戶座談會，響應成立80週年並推動深度節能政策，邀集轄內高壓與特高壓用戶參與，透過需量反應、尖離峰用電調整及設備管理等措施，協助企業降低用電成本並兼顧節能減碳目標。

▲台電屏東區營業處15日舉辦大用戶座談會。（圖／台電屏東區處提供）

▲台電屏東區營業處15日舉辦大用戶座談會。（圖／台電屏東區處提供）

會中聚焦「節電作伙來」、需量反應負載管理措施、夜尖峰用電調整及設備維護與復電程序等議題，並透過面對面交流與「桌邊服務」，協助企業掌握節能關鍵，不僅降低電費支出，也提升用電安全與穩定性。

台電屏東區處指出，透過針對馬達、空壓機等高耗能設備進行節能診斷，以及運用「台電高壓入口網站」AMI智慧數據分析，可讓企業用電管理更為數位化與透明化。現場也邀請企業分享實務經驗，說明如何將高耗能設備運作時段調整至離峰時間，避開16時至22時尖峰用電，有效達成節能減碳。

此外，「需量反應負載管理措施」亦引發熱烈討論，台電鼓勵企業在尖峰時段降低用電負載，或參與需量競價機制，以獲得電費優惠，同時促進整體電網穩定。現場也加強宣導設備定期檢驗及復電程序，提升用電安全意識。

台電屏東區處處長仇忠銘表示，適逢台電成立80週年，特別準備紀念主題點心與大用戶分享，並強調透過時間電價與多元需量反應方案，能有效調度用電、提升節電效益。未來將持續提供專業深度節能服務，攜手企業邁向低碳永續新時代。

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