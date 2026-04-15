日本國中少女人間蒸發！2個多月後「河邊尋獲遺體」　沒帶手機出門

▲日本新潟縣十日町市15歲少女樋口瑪琳失蹤，遺體最終在信濃川被尋獲。（圖／新潟縣警，下同）

記者羅翊宬／編譯

新潟縣15歲國中少女離奇失蹤案出現重大進展！國中少女樋口瑪琳（樋口まりん，音譯）今年1月26日晚間從家門外出後便人間蒸發，手機、錢包全留在家中，警方苦尋2個多月未果。直到本月9日，有民眾在信濃川發現一具女屍，經司法解剖後今（15）日確認身分，正是失蹤已久的樋口瑪琳。

根據日媒《TV新潟放送網》、《新潟放送》，當地警方指出，樋口瑪琳為新潟縣十日町市一所國中3年級學生，1月26日晚間原本還在家中客廳與家人相處，疑似晚間7時至7時30分間外出後便未再返家。家屬察覺異狀後報警，案件就此曝光。然而，她離家時並未攜帶智慧型手機與錢包等隨身貴重物品，情況相當不尋常。

樋口瑪琳身高約154公分，留有半長黑髮，失蹤當時身穿繡有白色圖樣的深藍色毛衣與淺藍色牛仔褲，後續研判還穿著黑色外套與黑色靴子，並配戴隱形眼鏡，左腳踝綁有一條手環。警方曾公開其外貌特徵並大規模搜查，累計動員約170名人力，並調閱周邊車站、商家監視器及行車紀錄器畫面，同時出動無人機進行空中搜索。

然而，儘管截至3月底已接獲約170件線索通報，警方仍表示，「未能確認具有確證的目擊畫面」，連手機內的資料也未能提供突破關鍵的線索，案件一度陷入膠著。

直到4月9日，案情才出現轉折。當天上午10時過後，一名在長岡市釜島附近信濃川河岸撿石頭的男子發現異狀，通報「信濃川右岸疑似有遺體漂流」，警方趕抵後在河中沙洲發現一具女性遺體。遺體身穿黑色長袖上衣、淺藍色牛仔褲與黑色褲襪，外觀無明顯外傷。

警方初步檢視無法確認身分，遂進行司法解剖，最終於15日確認為樋口瑪琳。法醫判定死因為溺水，但其落水時間與地點仍不明，警方研判可能因某些原因墜入信濃川，目前仍在釐清是否涉及外力或單純意外。