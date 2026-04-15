新北環快龜速太可疑！副駕女抱「藍髮女娃」　警搜出喪屍海洛因

記者陸運陞／新北報導

新北市一對毒鴛鴦日前開車，沿著新北環快往三重方向行駛，但開車的男子卻以時速20公里的速度慢行，被後方巡邏的新北保大警員發現，下三重匝道後隨即被警員攔下示意停車受檢，但車上2人神情十分詭異，副駕駛上的女子眼神呆滯緊抱著「藍髮女娃」，警方在車上搜出毒品海洛因、喪屍煙彈及煙油。

▲古女面對警方盤查，卻緊抱著藍髮娃引起懷疑，搜出大量海洛因。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，有多項毒品前科的53歲張姓男子與39歲古姓女子，目前為離婚的夫妻關係。上週五（10日）凌晨2時許，張男開著租賃車沿著新北環河快速道路前往三重，途中張男卻以時速20公里龜速在快速道路上，巡邏的新北保大警員從後方跟上，發現該車異常，隨即示意張男從三重福德南路下匝道。

▲警方盤查，張男卻眼神迷茫，下車被警方發現喪屍煙彈。（圖／記者陸運陞翻攝）

張男配合下車接受警員詢問時，卻眼神迷茫、精神不濟，警員在駕駛座下發現喪屍煙彈，並在隨身包中發現4包海洛因；而副駕駛座上的古女，卻緊抱著一個「藍髮女娃」說話遲鈍，下車時還掉出1包海洛因，以及4顆喪屍煙彈，警方徹底搜車，最後查獲13包海洛因共重148.8公克，喪屍煙彈6顆及19.2克毒煙油。

警方對張男實施毒品唾液快篩檢測，呈現一級毒品海洛因陽性反應，又在車上搜出大量毒品，張男與古女都坦承所有，警方依毒品罪將2人移送新北地檢署偵辦，另採集張男尿液送驗，針對毒駕追究公共危險罪刑責，並當場移置保管車輛。

▲警方在張男及古女身上搜出大量海洛因。（圖／記者陸運陞翻攝）