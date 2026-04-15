川普訪中行程曝光！旋風停留36小時　傳參觀天壇看閱兵

▲美國總統川普與中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

白宮先前證實美國總統川普（Donald Trump）的訪中行程將延期至5月14、15日，而最新消息指出，美中雙方正針對會談內容與具體行程「快馬加鞭」進行磋商。據悉，川普這次預計在北京停留36小時，除了雙邊會談與國宴外，中方更打算安排川普參觀天壇，並舉行一場軍事閱兵儀式，希望能藉由大場面外交禮儀，緩解兩國緊繃局勢。

36小時旋風式行程 傳川普將首度參觀天壇、親睹閱兵

根據《南華早報》引述知情人士報導，若「川習會」如期在5月中旬登場，川普預計於14日抵達北京，隨即與中國國家主席習近平展開雙邊會談。報導指出，中方官員建議，在川普停留北京的短短36小時內，15日將安排他參觀著名的北京天壇，並於同日離境。

回顧2017年川普訪中時，曾獲邀進入故宮紫禁城參觀，若此次天壇行程落實，將是他再度踏足北京歷史地標。此外，德國馬歇爾基金會（GMF）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）分析，川普似乎非常渴望親自見證或參與閱兵，中方若出動人民解放軍展現強大軍容，勢必會令偏好大場面的川普留下深刻印象。

▲北京天壇。（圖／記者任以芳攝）



「美伊戰爭」成最大變數？ 專家憂峰會恐再難產

儘管雙方正加速規劃，但國際局勢仍存在不穩定因子。由於美伊戰爭尚未平息，外界密切關注這是否會導致川習會二度延期。China Moon Strategies 顧問公司負責人穆恩（Jeff Moon）直言，5月中旬的峰會「延期機率超過五成」。

穆恩分析，美伊戰爭持續消耗川普的政治精力，且負面效應正向全球蔓延，若川普在戰火延燒之際選擇出訪，恐在美國國內引發抨擊。他更警告，如果中方被證實暗中提供伊朗軍事援助，這場訪中行更有高達90%的機率被「無限期延後」。

實質成果縮水？ 中方盯緊台灣議題

分析家指出，川普此次訪中行程從原定的3天縮減為2天，反映出兩國對於「實質突破」的期望已明顯降低，僅求修補緊張關係。目前美方將談判重點鎖定在所謂的「3B」，即波音飛機（Boeing）、大豆（Beans）與牛肉（Beef）的採購，分析認為這對中方而言是相對容易達成的讓步，因為美方並未要求中方改變其國家主導的經濟結構。

然而，對中方而言，真正的難點在於要求美方改變對台立場。多名消息人士透露，北京將此次川習會視為扭轉現狀的「歷史契機」，特別是針對美國國務院於今年2月更新官網美台關係表述，刪除「不支持台獨」字眼，改強調期待兩岸分歧以「不受脅迫」的方式解決，引發中方強烈不滿。

不過葛來儀認為，川普在台灣議題上向來表現得極為謹慎，即便中方施壓，他預計也不會在訪中期間發表任何敏感言論。