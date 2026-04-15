　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普訪中行程曝光！旋風停留36小時　傳參觀天壇看閱兵

▲▼ 美國總統川普與中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普與中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

白宮先前證實美國總統川普（Donald Trump）的訪中行程將延期至5月14、15日，而最新消息指出，美中雙方正針對會談內容與具體行程「快馬加鞭」進行磋商。據悉，川普這次預計在北京停留36小時，除了雙邊會談與國宴外，中方更打算安排川普參觀天壇，並舉行一場軍事閱兵儀式，希望能藉由大場面外交禮儀，緩解兩國緊繃局勢。

36小時旋風式行程　傳川普將首度參觀天壇、親睹閱兵

根據《南華早報》引述知情人士報導，若「川習會」如期在5月中旬登場，川普預計於14日抵達北京，隨即與中國國家主席習近平展開雙邊會談。報導指出，中方官員建議，在川普停留北京的短短36小時內，15日將安排他參觀著名的北京天壇，並於同日離境。

回顧2017年川普訪中時，曾獲邀進入故宮紫禁城參觀，若此次天壇行程落實，將是他再度踏足北京歷史地標。此外，德國馬歇爾基金會（GMF）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）分析，川普似乎非常渴望親自見證或參與閱兵，中方若出動人民解放軍展現強大軍容，勢必會令偏好大場面的川普留下深刻印象。

▲▼ 2022、北京、天壇、初雪、大寒降雪 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京天壇。（圖／記者任以芳攝）

「美伊戰爭」成最大變數？　專家憂峰會恐再難產

儘管雙方正加速規劃，但國際局勢仍存在不穩定因子。由於美伊戰爭尚未平息，外界密切關注這是否會導致川習會二度延期。China Moon Strategies 顧問公司負責人穆恩（Jeff Moon）直言，5月中旬的峰會「延期機率超過五成」。

穆恩分析，美伊戰爭持續消耗川普的政治精力，且負面效應正向全球蔓延，若川普在戰火延燒之際選擇出訪，恐在美國國內引發抨擊。他更警告，如果中方被證實暗中提供伊朗軍事援助，這場訪中行更有高達90%的機率被「無限期延後」。

實質成果縮水？　中方盯緊台灣議題

分析家指出，川普此次訪中行程從原定的3天縮減為2天，反映出兩國對於「實質突破」的期望已明顯降低，僅求修補緊張關係。目前美方將談判重點鎖定在所謂的「3B」，即波音飛機（Boeing）、大豆（Beans）與牛肉（Beef）的採購，分析認為這對中方而言是相對容易達成的讓步，因為美方並未要求中方改變其國家主導的經濟結構。

然而，對中方而言，真正的難點在於要求美方改變對台立場。多名消息人士透露，北京將此次川習會視為扭轉現狀的「歷史契機」，特別是針對美國國務院於今年2月更新官網美台關係表述，刪除「不支持台獨」字眼，改強調期待兩岸分歧以「不受脅迫」的方式解決，引發中方強烈不滿。

不過葛來儀認為，川普在台灣議題上向來表現得極為謹慎，即便中方施壓，他預計也不會在訪中期間發表任何敏感言論。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 6645 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
千萬獎金沒捐給體育基層！　李洋解釋原因
「台灣跑山獸」墜深谷！　失聯5天奇蹟獲救
白沙屯媽祖為何「最有個性」？粉紅超跑起源、大事記一次看
又爆走！　李貞秀節目槓上于北辰激辯
羽壇震撼彈！丹麥「龍王」安賽龍宣布結束選手生涯
美軍自炸飛機！　一地焦黑殘骸衛星照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

7-Eleven北美「狂關645分店」！　外媒揭最新轉型方向

不會拍照也能贏！冰島航空徵「最爛攝影師」　2週湧5萬人報名

川普訪中行程曝光！旋風停留36小時　傳參觀天壇看閱兵

日本國中少女人間蒸發！2個多月後「河邊尋獲遺體」　沒帶手機出門

一地焦黑殘骸！美軍「斷尾求生」自炸飛機　伊朗機場衛星照曝光

喉嚨卡3天以為感冒！他咳出「詭異生物」嚇壞　網抖爆：不如不知道

李在明批以色列軍「虐殺兒童」是納粹　韓外長護航：保護人權價值

中東戰爭衝擊！IMF下修全球經濟預測　最糟情況「油價恐翻倍」

川普不考慮延長美伊停火！　預告「未來2天」有驚人進展

北韓重申不放棄核武！痛批日外交藍書「嚴重挑釁」：早已脫離現實

白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

吳姍儒被吳宗憲演唱會「感動哭」　見曾沛慈爆紅⋯曝她反差真面目

IU看邊佑錫10年變化「更帥了」　他劇中大秀八塊肌...晚餐不吃惹

母抱重病兒跪地求媽祖　「粉紅超跑」停轎5分鐘！數萬人看哭

川普嗆封港：船隻靠近「全面消滅」　伊朗揚言報復

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

7-Eleven北美「狂關645分店」！　外媒揭最新轉型方向

不會拍照也能贏！冰島航空徵「最爛攝影師」　2週湧5萬人報名

川普訪中行程曝光！旋風停留36小時　傳參觀天壇看閱兵

日本國中少女人間蒸發！2個多月後「河邊尋獲遺體」　沒帶手機出門

一地焦黑殘骸！美軍「斷尾求生」自炸飛機　伊朗機場衛星照曝光

喉嚨卡3天以為感冒！他咳出「詭異生物」嚇壞　網抖爆：不如不知道

李在明批以色列軍「虐殺兒童」是納粹　韓外長護航：保護人權價值

中東戰爭衝擊！IMF下修全球經濟預測　最糟情況「油價恐翻倍」

川普不考慮延長美伊停火！　預告「未來2天」有驚人進展

北韓重申不放棄核武！痛批日外交藍書「嚴重挑釁」：早已脫離現實

台鐵違反勞基法遭罰30萬為個案　業者：已建立追蹤機制

宜蘭藍白合「全民調」時間不公開　國民黨：鄭麗文盼4月底前完成

快訊／住戶開窗「驚見1人躺2F平台」嚇壞！　無呼吸心跳送醫搶救中

樂天女孩帶跳「媽媽丫」全場萬人炸裂！卡洛塔妮35週年進軍樂天桃園球場　開啟更親近生活的營養新節奏

科技助攻！士林警一眼揪異常車牌　追進死巷逮毒蟲起獲槍彈

正妹新人合體源少年李秉諭！　甜擦火花羞揭「反差魅力」

政論主持人挖坑問「還認為柯文哲清清白白」？　李貞秀秒答：當然！

演唱會丟內衣恐觸法！哈林自爆最怕雷射筆　驚恐還原原因

爆熱戀舒華1年半…柯震東懶理緋聞「拜拜燒金紙」　親發聲曝現況！

7-Eleven北美「狂關645分店」！　外媒揭最新轉型方向

BIGBANG表演留著T.O.P的聲音　三人望向天空等哥哥唱完...

國際熱門新聞

南韓宣布「援助伊朗」

即／屍體證實是「京都失蹤11歲男童」！

福斯新聞：川普鬆口「對伊朗戰爭結束了」

川普發錢了　美政府下周「退還5.4兆關稅」

美財長：川普關稅最快7月「恢復先前稅率」

京都男童失蹤亡　警今早「棄屍罪」急搜住家

畫面曝　垃圾車「暗藏60人」惡臭液體狂滴

非迷路？京都男童離奇陳屍　狗都沒吠

京都11歲男童3月就身亡　地主曝疑點

美媒：川普稱2天內可能會有些事情發生

川普不考慮延長停火　曝未來2天有驚人進展

綁竹架浸恆河水　13歲弟泡12小時亡

美海上封鎖伊朗　3艘油輪過荷莫茲

川普封鎖令生效　美軍驅逐艦攔截2伊朗油輪

更多熱門

相關新聞

鄭習會落幕　鄭麗文：賴清德我等你出訪回來談

鄭習會落幕　鄭麗文：賴清德我等你出訪回來談

國民黨主席鄭麗文率團到中國訪問，10日和中共總書記習近平展開鄭習會並順利落幕。鄭麗文今（15日）主持國民黨中常會時表示，自己特別身穿全黑中山裝，這是在抵達中山陵之前，一間廣東華人禮服公司特別製作送給的禮物，因此特別穿來主持常會。她最後還又向賴清德總統喊話，一起為國內的憲政僵局，朝野坐下來對談，「麗文可以等你出訪回來！就算你不願意談兩岸，那麼國內的憲政僵局也片刻都不應該再耽擱。這麼多重要的法案必須推行。」

快訊／鄭習會後首度表態　賴清德：以和平包裝統一對台灣後患無窮

快訊／鄭習會後首度表態　賴清德：以和平包裝統一對台灣後患無窮

川普不考慮延長停火　曝未來2天有驚人進展

川普不考慮延長停火　曝未來2天有驚人進展

川普轟北約嗆教宗：知伊朗殺4萬人嗎

川普轟北約嗆教宗：知伊朗殺4萬人嗎

伊朗飛彈城市衛星照曝　趁停火搶修

伊朗飛彈城市衛星照曝　趁停火搶修

關鍵字：

川習會川普習近平北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

舒華、柯震東爆祕戀！　柯媽讚她「大方有家教」

養生館爆乳妹真面目「最老48歲」！　阿姨收費曝光

萬華自助餐打菜正妹是「全台億級女神」

她消失演藝圈20年現身了！

南韓宣布「援助伊朗」

兄弟投捕溝通失靈　連主播都說重話了

疲老闆撐不住了！爆欠債風波後宣布收攤

新人同事「才上班2個禮拜」就變了！網秒懂

粉紅超跑大甩尾轎夫慘摔　專家曝「2種可能」

白沙媽夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點

這3種「網紅鞋」正在摧毀你的腳

表面隨和「其實超難搞」星座

名醫夫婦診所整棟求售　開價6.5億中山區最貴

拿「資遣費」就得走？　律師：多數人第一步就答錯

語言治療師診間伸狼爪「孩子掙扎喊叫」　家長崩潰

更多

最夯影音

更多
白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光

白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光
朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面