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萬科創辦人傳被抓　大動作澄清：人身自由不受任何限制

▲▼萬科。（圖／翻攝自中新網）

▲萬科。（圖／翻攝中新網）

記者蔡紹堅／綜合報導

萬科集團創辦人王石近日傳出被抓，他14日委託律師發表聲明，強調相關消息純屬惡意捏造，自己一切正常，人身自由不受任何限制。

聲明中提到，「王石被抓」純屬惡意捏造的虛假信息，與客觀事實完全不符，王石一切正常，人身自由不受任何限制，工作與生活秩序井然，不存在任何被司法機關採取強制措施、限制人身自由的情形。

聲明中指出，王石自2017年6月起已卸任萬科董事會主席，不再參與公司日常經營與管理決策。萬科所有經營事項均由其董事會及管理層獨立負責。將企業經營狀況與王石個人進行不當關聯、編造「被追責的謠言」，純屬主觀臆斷、惡意抹黑。

▼萬科集團創辦人王石。（圖／翻攝紅星新聞）

▲71歲的大陸地產教父、萬科集團創辦人王石。（圖／翻攝紅星新聞）

「王石被抓」的消息日前在網路上瘋傳，他本人為此在個人微博發文澄清，「看來大家比我本人還關心我的動態。一切安好，造謠者交給法律。」

萬科官網顯示，王石於1984年組建萬科前身深圳現代科教儀器展銷中心並任總經理。1988年萬科股份化改造之後，他任萬科董事會主席兼總經理，1999年至2017年擔任公司董事會主席。

2017年6月，66歲的王石在萬科完成交棒，退任董事會主席一職，擔任董事會名譽主席。2024年5月，萬科向投資者透露，在現金流緊張的背景下，王石已自願放棄千萬退休金，與公司共度艱難時刻。

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