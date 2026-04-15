保防變破口！陸軍少校欠債淪共諜　狂賣機密1年狠撈174萬

▲橋頭地檢署。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

在軍中被視為「保防守門人」的陸軍林姓少校政戰官，竟因債務壓力鋌而走險，涉嫌對外洩漏部隊資料換取報酬，橋頭地檢署昨（14）日依違反國安法、貪污等罪，一口氣起訴現、退役官兵共9人，其中林男涉案最深，檢方查出他1年間靠出賣機密狂撈174萬元，目前仍遭羈押，恐面臨10年以上重刑，由於他原本是部隊資料的第一線防護，如今卻成為國安破口，消息震撼軍中。

檢調查出，林男2023年1月擔任陸軍某作戰部隊保防官，同年4月升任少校，仕途看似順遂，甚至有機會領終身俸、轉任輔導長，不料外傳他早有嚴重債務問題，不僅營外欠下大筆金錢，還曾有債主找上門討債，鬧進營區驚動單位高層，最後因內外債務壓力過大，被拔除主管職，調回指揮部「就近看管」，並於2025年1月提前退伍。

不料他在退伍前就已埋下禍根，林男在2024年1、2月間因急需用錢，在網路上結識綽號「Kevin」的不明人士，竟將職務上接觸的文件翻拍外流，交付對方換取報酬。對方除給付現金，還以泰達幣支付酬勞，手法隱密。

檢調統計，林男前後收受72萬元現金，另取得3萬2000多枚泰達幣，換算台幣約百萬元，合計不法所得高達174萬元，直到去年初退伍，全案才逐漸浮出檯面。橋檢隨後發動搜索，將他拘提到案，並自偵查中羈押至今；案件移審橋頭地院後，法院認定有逃亡、串證之虞，裁定續押。

據了解，昔日同袍得知消息震驚不已，認為林男身為少校，薪資穩定，本可過安穩生活，卻四處借錢、甚至出賣機密，「真的想不透」；也有人推測，他犯案時間點與被追債時期重疊，疑似被債務逼到走投無路，才鋌而走險。

據了解，林男歷任保防官、輔導長及政戰官，皆為部隊機密把關的關鍵角色，除掌握單位人事資料外，內部機密文件也須經其審認，堪稱第一線防護，如今卻成為國安破口，相關外洩文件目前已由國防部進行鑑密釐清，後續影響仍待觀察。