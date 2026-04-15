南投星空季4／25信義鄉東埔起跑　4場主題日深入在地夜空

▲合歡山暗空公園。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

以推廣友善星空生態、觀星主題式旅遊的「南投星空季」系列活動即將開跑，縣政府指出，本次以「星投列車」為概念，分別在4月25日東埔、6月13日溪頭、8月15日清境、9月5日南投市赤腳精靈景觀餐廳等4個地區推出四場主題日活動，廣邀全國民眾參加。

縣府14日舉辦活動宣傳記者會，縣長許淑華、副縣長王瑞德，縣議員林憶如、林儒暘，清境農場場長王仁助、全縣各觀光旅遊發展協會代表多人都到場共襄盛舉，並一起啟動星投列車，承辦4場次活動的東埔溫泉觀光協會、太極美地發展協會、清境觀光協會及至善文化關懷協會等代表也上台展示宣傳。

▲▼2026南投星空季系列活動開跑，推出跨季跨鄉鎮4大主題日。

許淑華表示，南投合歡山自2019年由國際暗天協會（IDA）正式宣布成為台灣第一個、亞洲第三個獲得國際認證的暗空公園（Dark Sky Parks）後，南投星空季活動已是指標性的夜間觀光品牌，更入選台灣觀光雙年曆全國級活動；今年活動最大特色在於用「星投列車」串聯四個鄉鎮、整合四個協會、延伸五個月份、多達五十場點狀活動，讓原本單場式活動升級為跨季節、有連結、深度玩的系列型旅遊體驗，透過列車靠站的概念，讓活動的影響力橫跨各鄉鎮，深入在地獨特的文化，讓國內外遊客及天文愛好者能藉由星空認識南投、愛上南投。

縣府觀光處表示，今年分別將於4月25日在信義鄉東埔、6月13日在鹿谷鄉溪頭、8月15日在仁愛鄉清境、9月5日在南投市赤腳精靈景觀餐廳等四個地區推出四場主題日，並與東埔溫泉觀光協會、太極美地發展協會、清境觀光協會、至善文化關懷協會合作推出為期近半年的系列活動。

觀光處介紹，各協會將於主題日前後延伸辦理觀星導覽，如溪頭地區自5月29日至6月27日每週末辦理觀星導覽，並結合品茗、生態導覽等特色，每場還會提供30份精美報名禮盒，清境地區則自7月30日一路延續至12月，搭配觀星及觀日出追曙光等特色，讓遊客可依時間規劃不同旅遊行程，提升停留天數並帶動在地旅宿與觀光消費；另推出「星空護照集章抽獎」，遊客參加各場主題日就能獲得抽獎券，有機會獲天文望遠鏡及多項好禮，主題日也根據季節、節日推出限定內容，包含與「香火鼎盛的月老廟七夕聯名」、「森林創意茶席品茗」、「中秋賞月野餐」等多項亮點，更多活動詳情請上2026南投星空季官方網站或樂旅南投臉書粉絲專頁。