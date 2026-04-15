太委屈！李貞秀節目痛哭　喊話「不要把柯文哲牽扯進來」

▲李貞秀節目痛哭。（圖／翻攝自YouTube／中午鏡來講）

記者郭運興／台北報導

民眾黨中評會13日決議開除李貞秀黨籍，黨主席黃國昌更指稱，李不只一次要錢。李貞秀則在三立政論節目反擊黃國昌，此舉引起民眾黨不滿。對此，李貞秀今（15日）出席政論節目《中午鏡來講》時，聽到來賓張益贍為她抱屈，她隨即痛哭表示，今天民進黨打壓陸配、黃國昌踐踏、誣衊，真的還好是自己，不然很多人會挺不過來，自己想說不要把柯文哲牽扯進來，從頭到尾任何事情不要再為難柯了，柯文哲的處境比自己更艱難。

李貞秀今出席政論節目《中午鏡來講》時，同場來賓張益贍為她抱屈直言，黃國昌、民眾黨用這麼嚴厲的方式去指控一個立委要辭職要拿420萬，這件事如果有人去檢舉李貞秀，李貞秀可能會犯法，所以她一定得澄清，今天李貞秀到各個媒體去喊冤的原因很簡單，因為她認為受到不當訊問、不公平的裁處、未來有可能有法律問題的風險。

張益贍表示，民眾黨可以這樣處理黨員嗎？更何況李貞秀是創黨黨員，黃國昌幾梯的？放棄時代力量為了不分區立委才來民眾黨，當初李貞秀創黨，黃國昌你在時代力量每天罵柯文哲，所以這件事情可以體諒李貞秀，雖然很多立場不一樣，但是這件事情，民眾黨原本可以很簡單的處理，結果用了一個欲加之罪何患無辭的理由，這是任何人都看不下去的。

聽完這段話，李貞秀隨即痛哭表示，謝謝，謝謝幫她講話，朋友這兩天都擔心她挺不過來，自己說今天不管是民進黨這樣打壓陸配、黃國昌這樣踐踏、誣衊，真的還好是自己，很多人會挺不過來，自己很感恩，感謝主，還好有信仰。

李貞秀表示，剛剛聽了張益贍講得這些，自己想說不要把柯文哲牽扯進來，柯真的很為難，柯文哲一直講，除非滅黨，他一定會挺陸配參政權，所以這件事情，從頭到尾任何事情不要再扯到柯文哲、不要再為難柯了，柯文哲的處境比自己更艱難。