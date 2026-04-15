　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

太委屈！李貞秀節目痛哭　喊話「不要把柯文哲牽扯進來」

▲李貞秀節目痛哭。（圖／翻攝自YouTube／中午鏡來講）

▲李貞秀節目痛哭。（圖／翻攝自YouTube／中午鏡來講）

記者郭運興／台北報導

民眾黨中評會13日決議開除李貞秀黨籍，黨主席黃國昌更指稱，李不只一次要錢。李貞秀則在三立政論節目反擊黃國昌，此舉引起民眾黨不滿。對此，李貞秀今（15日）出席政論節目《中午鏡來講》時，聽到來賓張益贍為她抱屈，她隨即痛哭表示，今天民進黨打壓陸配、黃國昌踐踏、誣衊，真的還好是自己，不然很多人會挺不過來，自己想說不要把柯文哲牽扯進來，從頭到尾任何事情不要再為難柯了，柯文哲的處境比自己更艱難。

李貞秀今出席政論節目《中午鏡來講》時，同場來賓張益贍為她抱屈直言，黃國昌、民眾黨用這麼嚴厲的方式去指控一個立委要辭職要拿420萬，這件事如果有人去檢舉李貞秀，李貞秀可能會犯法，所以她一定得澄清，今天李貞秀到各個媒體去喊冤的原因很簡單，因為她認為受到不當訊問、不公平的裁處、未來有可能有法律問題的風險。

張益贍表示，民眾黨可以這樣處理黨員嗎？更何況李貞秀是創黨黨員，黃國昌幾梯的？放棄時代力量為了不分區立委才來民眾黨，當初李貞秀創黨，黃國昌你在時代力量每天罵柯文哲，所以這件事情可以體諒李貞秀，雖然很多立場不一樣，但是這件事情，民眾黨原本可以很簡單的處理，結果用了一個欲加之罪何患無辭的理由，這是任何人都看不下去的。

聽完這段話，李貞秀隨即痛哭表示，謝謝，謝謝幫她講話，朋友這兩天都擔心她挺不過來，自己說今天不管是民進黨這樣打壓陸配、黃國昌這樣踐踏、誣衊，真的還好是自己，很多人會挺不過來，自己很感恩，感謝主，還好有信仰。

李貞秀表示，剛剛聽了張益贍講得這些，自己想說不要把柯文哲牽扯進來，柯真的很為難，柯文哲一直講，除非滅黨，他一定會挺陸配參政權，所以這件事情，從頭到尾任何事情不要再扯到柯文哲、不要再為難柯了，柯文哲的處境比自己更艱難。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 6645 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
1億也請不動！田馥甄被爆「連《浪姐》都推掉」
太委屈！　李貞秀節目痛哭
柯震東被爆秘戀舒華！限動「3把火」洩心聲　經紀人傻眼回應
劍湖山大飯店59名學生送醫！　全數提早返校
不考慮延長美伊停火！　川普預告「未來2天有驚人進展」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台商捐款風暴！蕭旭岑盼馬英九還清白　馬辦：若有錯要調查清楚

李貞秀嗆「不會讓黃國昌把民眾黨變時力第二」　王婉諭超酸回應

太委屈！李貞秀節目痛哭　喊話「不要把柯文哲牽扯進來」

辭不得？教育局長被糾正2次、漏接多起校園性犯罪　她轟盧秀燕護愛將

黃捷有意參選黨部主委　初選挺邱不挺賴！藍狂酸：以後怎輔選

陳時奮：印度通報性侵件數比中國低　輸出1800萬移工在世界各國

李貞秀立委註銷！中選會今收到立院公函　15天內公告遞補名單

彰化縣長提名卡關！謝家姊弟之爭難解　母舉香跪求白沙屯媽祖

國軍共諜案連環爆　馬文君轟國防部：防諜做不到還談什麼戰力

遭民眾黨開除丟立委待業中　李貞秀談下一步笑稱「把包包賣一賣」

白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

吳姍儒被吳宗憲演唱會「感動哭」　見曾沛慈爆紅⋯曝她反差真面目

IU看邊佑錫10年變化「更帥了」　他劇中大秀八塊肌...晚餐不吃惹

母抱重病兒跪地求媽祖　「粉紅超跑」停轎5分鐘！數萬人看哭

川普嗆封港：船隻靠近「全面消滅」　伊朗揚言報復

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

台商捐款風暴！蕭旭岑盼馬英九還清白　馬辦：若有錯要調查清楚

李貞秀嗆「不會讓黃國昌把民眾黨變時力第二」　王婉諭超酸回應

太委屈！李貞秀節目痛哭　喊話「不要把柯文哲牽扯進來」

辭不得？教育局長被糾正2次、漏接多起校園性犯罪　她轟盧秀燕護愛將

黃捷有意參選黨部主委　初選挺邱不挺賴！藍狂酸：以後怎輔選

陳時奮：印度通報性侵件數比中國低　輸出1800萬移工在世界各國

李貞秀立委註銷！中選會今收到立院公函　15天內公告遞補名單

彰化縣長提名卡關！謝家姊弟之爭難解　母舉香跪求白沙屯媽祖

國軍共諜案連環爆　馬文君轟國防部：防諜做不到還談什麼戰力

遭民眾黨開除丟立委待業中　李貞秀談下一步笑稱「把包包賣一賣」

白沙屯媽祖為何被稱「最有個性」？粉紅超跑起源、大事記一次看

台商捐款風暴！蕭旭岑盼馬英九還清白　馬辦：若有錯要調查清楚

李貞秀嗆「不會讓黃國昌把民眾黨變時力第二」　王婉諭超酸回應

衛斯布魯克暖心送餅　「台灣經典零食」搶鏡引熱議

台電80週年拚深度節能　屏東攜大用戶降載省電

被控私吞《周處》對岸票房！發行商怒發雙聲明反擊　《陽光女子》也爆收不到錢

高雄單車怪男出沒！沿路逆駛隨機敲車窗　休旅車被砸出蜘蛛網

保防變破口！陸軍少校欠債淪共諜　狂賣機密1年狠撈174萬

兒童台kiwi姐姐「被困美國荒郊」出意外！急做超瘋決定：像電影一樣

千問AI眼鏡S1正式開賣　首間實體門市落腳南京機場

【柴柴的差別待遇】爸媽假裝彼此互打　牠只吼媽對爸卻超溫柔XD

政治熱門新聞

李貞秀轟高虹安「民眾黨罪人」：她男朋友每個月拿基金會50萬

李貞秀上三立政論突轟「民進黨毀憲亂政」　一票名嘴尷尬反應曝

李貞秀失立委怒開撕　黃國昌：到底有沒有要錢？謊言戳破就改口

李貞秀開撕4人　暴衝言論一次看

李貞秀怒轟陳智菡夫妻「民眾黨蛀蟲」：拿了那麼多錢

謝家姊弟之爭難解　母今早舉香跪求媽祖

李貞秀轟黃國昌偽君子　「看他那死樣子選不上新北」

李貞秀轉行名嘴「比立委好賺」　Cheap算給你聽

國民黨內鬥？黃子哲突宣布退選

沒討錢？被問「任期結束每月20萬薪水嗎？」　李貞秀：不然呢？當然啊

閉門午宴講什麼？揭習近平最惦記2人

邱毅直言馬英九昏庸　怕蕭旭岑成「蔡正元第二」

匯兒子244萬買股票成貪污鐵證？　陳佩琪曝9年收入：會沒錢贈與小孩？

胡志強發聲護馬英九　籲外界體諒歲月痕跡

更多熱門

相關新聞

李貞秀嗆「不會讓黃國昌把民眾黨變時力第二」　王婉諭超酸回應

李貞秀嗆「不會讓黃國昌把民眾黨變時力第二」　王婉諭超酸回應

前中配立委李貞秀遭開除黨籍、立委身分也遭剝奪，黨主席黃國昌指控，李不只一次要錢。對此，李貞秀則反擊，自己不要民眾黨、柯文哲一分錢，做到八月就會坦然辭職，這樣都不能忍受，「誰想要我走，誰買單」。就是黃國昌主導要她離開，「我不能讓民眾黨變成時代力量第二」。時力黨主席王婉諭表示，投機、貪腐、黑白紅不分的民眾黨不會變成時力，李貞秀想說的應該是，民眾黨不能像過去時代力量一樣，變黃國昌一人的工具，「這一點，我完全同意」。

黃捷考慮選黨部主委！遭藍營狂酸

黃捷考慮選黨部主委！遭藍營狂酸

遭民眾黨開除丟立委待業中　李貞秀談下一步笑稱「把包包賣一賣」

遭民眾黨開除丟立委待業中　李貞秀談下一步笑稱「把包包賣一賣」

開除後當背骨仔狂上綠媒　李貞秀：打黃國昌因「怕柯文哲被架空」

開除後當背骨仔狂上綠媒　李貞秀：打黃國昌因「怕柯文哲被架空」

嗆民進黨「心術不正」　國台辦酸：他們老師會「哭死在廁所」

嗆民進黨「心術不正」　國台辦酸：他們老師會「哭死在廁所」

關鍵字：

李貞秀黃國昌柯文哲民眾黨民進黨陸配

讀者迴響

熱門新聞

舒華、柯震東爆祕戀！　柯媽讚她「大方有家教」

養生館爆乳妹真面目「最老48歲」！　阿姨收費曝光

萬華自助餐打菜正妹是「全台億級女神」

她消失演藝圈20年現身了！

南韓宣布「援助伊朗」

兄弟投捕溝通失靈　連主播都說重話了

疲老闆撐不住了！爆欠債風波後宣布收攤

白沙媽夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點

這3種「網紅鞋」正在摧毀你的腳

新人同事「才上班2個禮拜」就變了！網秒懂

表面隨和「其實超難搞」星座

粉紅超跑大甩尾轎夫慘摔　專家曝「2種可能」

名醫夫婦診所整棟求售　開價6.5億中山區最貴

拿「資遣費」就得走？　律師：多數人第一步就答錯

即／屍體證實是「京都失蹤11歲男童」！

更多

最夯影音

更多
白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光

白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光
朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面